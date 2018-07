Versione estiva per il Noncello Sunday, domenica 22 luglio, sulla Rivierasca con la possibilità di vivere il fiume tutta la giornata con le discese in canoa e le escursioni in battello.

Gli eventi (musica, laboratori, fiabe, cinema, laboratori, animazione con ballo, visite guidate) saranno invece concentrati la sera, quando la temperatura sarà più gradevole. E sarà possibile passeggiare sulla Rivierasca chiusa al traffico dalle 17. Completano la manifestazione il mercatino, le esposizioni e i chioschi enogastronomici aperti dalle 18 in poi.



Dalla Riviera del Pordenone alle 8 partirà il Brevetto Day, raduno ciclistico libero per la promozione del “brevetto prealpi pordenonesi” a cura dell’Associazione Principe Bike Team.

Il percorso andrà verso Maniago, passando per San Martino di Campagna, San Leonardo Valcellina e Vajont. Dopo aver attraversato Maniago si salirà da Poffabro verso Pala Barzana per scendere a Barcis. Dopo aver costeggiato il lago si salirà verso il Piancavallo per poi scendere ad Aviano e affrontare l’ultima breve salita a Dardago. In totale la distanza percorsa sarà di Distanza 100 km e 2000 metri di dislivello. Durante la manifestazione verrà garantita l’assistenza tecnica e idrica attraverso un mezzo al seguito dei ciclisti. Ci saranno due ristori lungo il percorso in cima alla Pala Barzana e al Piancavallo e un ristoro finale alle Masiere. Per partecipare al Brevetto Day è necessaria l’iscrizione al Brevetto.



Info e iscrizioni: www.principebiketeam.com; brevettoprealpipordenonesi@gmail.com.



L’iniziativa ha valenza sportiva e turistica dando occasione ai ciclisti e ai cicloturisti di visitare alcuni borghi famosi come Polcenigo e Poffabro, pedalare nelle Dolomiti Friulane in luoghi immersi nella natura come Barcis e Pala Barzana, e apprezzare l'artigianato locale. La partecipazione al Brevetto inoltre sarà la giusta occasione per degustare prodotti tipici come il frico, la pitina, la cipolla rossa, il figo moro oltre a nobili vini tipici del Friuli Venezia Giulia. La sfida sarà quella di affrontare 10 salite e portare a conclusione l’impresa nel periodo compreso tra i mesi da giugno a ottobre per il 2018, scegliendo quale brevetto ottenere. Al Brevetto è inoltre affiancato il valore sociale, poiché verrà associato a una raccolta fondi a favore dell’Associazione “Parent Project” per la lotta contro il morbo di Duchenne (malattia degenerativa che colpisce i bambini).



Per la gioia dei bambini dalle 19 arriverà il carretto delle fiabe di Molino Rosenkranz, che proporrà racconti itineranti con cantastorie e musicista.

Due saranno i concerti dal vivo: alle 18.30 quello della Filarmonica città di Pordenone, diretta da Didier Ortolan e alle 21 entrambi sul ponte di Adamo ed Eva quello degli Sparkle Haze.

Gli amanti del ballo potranno scatenarsi coi balli latino americani dalle 20 sulla via Rivierasca, mentre i più romantici potranno partecipare all'escursione crepuscolare (ore 20.30) alla scoperta della natura nascosta oppure osservare luna, stelle e pianeti al telescopio (alle 21).

Per l’occasione il Cinema sotto le stelle propone un evento speciale: la proiezione con ingresso gratuito sull’area del pontile Marcolin del film “La forma dell’acqua” alle 21.30, preceduta da intrattenimento musicale e gastronomico dalle 20.



Durante la giornata sarà inoltre possibile visitare le mostre allestite negli spazi comunali con ingresso gratuito: Magredi fra sassi, terre e acque al Museo di Storia Naturale; Le ville venete, ville friulane, istriane e dalmate in Galleria Bertoia; Oltre le porte a Palazzo Ricchieri; Parole Estroflesse negli spazi espositivi della biblioteca civica; Graffiti di Guerra all’Archeomuseo di Torre.

Ad anticipare gli eventi sul fiume sarà, già sabato 21 alle 21, il concerto Canzoni d’amore e di libertà sul ponte di Adamo ed Eva.