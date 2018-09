Dalla riproduzione di piante di frutta alla consegna a domicilio, dalla lettiera ecologica per cani e gatti alla rete d’impresa, dalla onlus del vino all’agriturismo per anziani. A Vivaro, nell’agriturismo Lataria dei Magredi, Coldiretti Giovani Impresa Fvg ha premiato i sei progetti di Oscar Green 2018, 12esima edizione del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole che premia l’innovazione, valorizza i progetti dei giovani imprenditori e promuove l’agricoltura di qualità. A ricevere il premio le aziende Fanna Marco di Moimacco (categoria Impresa 3.Terra), Orto in tasca di Udine (Campagna Amica), Green in Box di Latisana (Creatività), Sincero-Rete d’impresa (Fare Rete), Lis Neris di San Lorenzo Isontino (Noi per il sociale) e Agriturismo Silicanum di Gorizia (Sostenibilità).

A riconoscere ai vincitori Fvg, che sono emersi tra una cinquantina di partecipanti, lo slancio innovativo, green e multifunzionale che hanno saputo dare alle loro imprese, assieme ai presidenti provinciali Coldiretti, ai delegati provinciali di Giovani Impresa, al direttore regionale Danilo Merz, anche il presidente di Coldiretti regionale Michele Pavan che ha sottolineato il valore dell’innovazione accanto a quello della tradizione: "Pure quest’anno con Oscar Green siamo riusciti a promuovere l’agricoltura sana del territorio".

"Questo concorso è una vetrina per tutti i giovani che valorizzano il nostro territorio – ha aggiunto la presidente regionale di Giovani Impresa Anna Turato –, prendiamone ispirazione".

I progetti premiati nelle diverse categorie

Impresa 3.Terra

Categoria per progetti che valorizzano nuovi percorsi tecnologici e di innovazione e comunicazione.

Fanna Marco di Moimacco

Azienda agricola con laboratorio di micropropagazione. L'attività consiste nel riprodurre piante nell'ambito frutticolo (kiwi, melograno, nocciolo) per aziende nazionali e internazionali che le usano per la creazione di impianti per la produzione di frutta. Altri ambiti: propagazione di piante per bio-massa e ornamentali di difficile riproduzione con i metodi tradizionali. Le piante madri derivano da materiale selezionato proveniente da Istituti o Centri che certificano l'elevata qualità e la sanità delle piante che poi il giovane Marco, insieme al padre e titolare dell'azienda, clona.

Campagna Amica

Valorizzare i prodotti Made in Italy attraverso il rapporto tra impresa e consumatori.

Orto in tasca di Udine

Un progetto nato per coinvolgere il consumatore nell'acquisto di prodotti del proprio territorio con il vantaggio della consegna a domicilio. Si tratta di un portale di e-commerce che dà la possibilità alle aziende agricole di mettere i prodotti di propria produzione online e farli acquistare dai consumatori. Il sistema privilegia solamente le aziende agricole del territorio in quanto la consegna è effettuata in un raggio di 20 km intorno all'azienda stessa, a vantaggio quindi del consumatore che sa di acquistare e ricevere un prodotto locale e dell'economia territoriale stessa. Forte la sinergia con Campagna Amica: sono molte le aziende della rete CA che popolano la piattaforma di Orto in Tasca. In corso inoltre una collaborazione per programmare le consegne a domicilio della spesa fatta nel Mercato Coperto di Campagna Amica di Udine.

Creatività

Una nuova categoria che premia la creatività di idea, di prodotto e di metodo.

Green in Box di Latisana

Idea maturata da Enrico, specializzato in produzione e vendita di tappeti erbosi, insieme all'amico Luca, che unisce la creatività dei due giovani all’amore per gli animali, offrendo un’innovativa soluzione green per tutti gli amici a quattro zampe che non hanno accesso al giardino. Si tratta di una lettiera ecologica di vero prato da agricoltura sostenibile, raccolto e in poche ore consegnato in confezione riciclabile e impermeabilizzata con prodotti made in Italy certificati per il settore alimentare. Disponibile in diverse dimensioni, è trattata con un particolare prodotto che elimina, in maniera ecosostenibile e innocua, l’insorgenza degli odori.

Fare Rete

Categoria che si rivolge a progetti che rispondono alla parola d’ordine “partnership”.

Sincero-Rete d’impresa

Sincero è la rete d’impresa fra aziende agricole, vitivinicole, ortofrutticole e di allevamento, ricettive e specializzate nella distribuzione e nella formazione, diretta a promuovere/distribuire i prodotti del territorio sulle tavole dei turisti delle località della Riviera Friulana (Lignano, Grado). Un nuovo approccio per la promozione integrata del territorio e delle sue tipicità, agroalimentari ed enogastronomiche che punta alla formazione del personale di alberghi/ristoranti per meglio comunicare il valore dei prodotti locali ai clienti.

Noi per il sociale

Una risposta ai problemi della persona e della collettività.

Lis Neris di San Lorenzo Isontino

Dal Friuli all'Asia vini con l'anima, come attraverso un vino nasce la solidarietà. È il 2003 quando, con l'aiuto di alcuni amici, Alvaro Pecorari, sua moglie Lorena e la figlia Federica avviano la fondazione Francesca Pecorari onlus, ricordo della figlia e sorella Francesca scomparsa tragicamente in un incidente stradale. All’azione di questa onlus è riconducibile la realizzazione di quattro scuole e due asili in Myamar, due scuole in India e altrettante in Uganda.

Sostenibilità

Per la promozione di un modello di sviluppo sostenibile.

Agriturismo Silicanum di Gorizia

Nato come agriturismo, Silicanum si è trasformato in agri-residence per anziani autosufficienti che desiderano vivere un’esperienza in un ambiente tranquillo e rurale con la possibilità di poter svolgere attività come la cura dell'orto, gite ed esercizio fisico. Il cibo viene rigorosamente preparato con le produzioni aziendali e cucinato internamente. L'assistenza viene garantita 24 ore al giorno. Gli anziani ospiti possono seguire corsi di ginnastica o attività nella piscina aziendale.