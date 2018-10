È stato inaugurato ufficialmente oggi a San Daniele del Friuli il nuovo Punto Enel Partner, in collaborazione con Ambra SRL - Azienda conosciuta sul territorio e specializzata nel settore delle installazioni di caldaie e climatizzatori - con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Enel sul territorio e di offrire un servizio d'eccellenza alla clientela. Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore alle Attività Produttive Claudia Ersilia Colombino, il responsabile dell’Area Mercato Enel Triveneto, Giovanni Zanchetta e il titolare Massimo Piccin con i fratelli Vanna e Luca.

Il nuovo Punto Enel Partner di San Daniele del Friuli, si trova nella centralissima Via Umberto I, al civico n. 81 e sarà aperto da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 per offrire informazioni e consulenze personalizzate sulle migliori offerte di energia elettrica e gas proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel leader del mercato libero dell’energia con più di 11 milioni di clienti. Grazie a un accordo di partnership, il Punto proporrà in vendita anche la gamma dei nuovi prodotti e servizi per la casa di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali per case, aziende e città.

“Il nuovo Punto Enel nella nostra città – ha sottolineato Claudia Ersilia Colombino, Assessore alle Attività Produttive di San Daniele del Friuli – testimonia l’impegno con cui l’Azienda l'Azienda lavori a sostegno delle persone e al loro progresso, offrendo la sua energia che apporta comodità' e sviluppo alla vita di tutti i giorni. E’ una Azienda leader da quasi 60 anni, ma oggi ancora più che mai innovativa e in grado di offrire soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Orgoglio per la nostra cittadina - ha concluso l’Assessore Colombino - la nuova e accogliente sede assume un importante rilievo anche dal punto di vista occupazionale”.

I cittadini avranno così a disposizione una molteplicità di servizi: assistiti da consulenti appositamente formati da Enel, potranno svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture(attivare o modificare il contratto in funzione delle offerte commerciali che meglio si addicono alle proprie abitudini di utilizzo dell'energia, comunicare la lettura dei contatori, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito, richiedere forniture di cantiere, ecc.). Inoltre, i clienti troveranno anche soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza e altro ancora.

“L’apertura del nuovo Punto Enel Partner a San Daniele del Friuli - sottolinea Giovanni Zanchetta - è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. Enel è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando ad ampliare la nostra presenza fisica sul territorio. Con quello di San Daniele del Friuli - conclude il responsabile dell’Area Mercato Enel Triveneto - abbiamo 20 Negozi Enel operativi in Friuli Venezia Giulia e puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti offrendo ascolto e risposte adeguate a tutte le loro esigenze”.