Si è conclusa la dodicesima edizione di 'Effetto Friuli Giovani', la trasmissione frutto della collaborazione tra la Consulta Provinciale degli Studenti di Udine e Telefriuli. Per la sua realizzazione è stato fondamentale il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato all’Istruzione, attraverso i progetti Speciali e di SAF che, oltre ad assicurare il supporto logistico, ha garantito anche un continuo confronto tra gli studenti della CPS e l’Azienda di trasporti su vari temi che riguardano il trasporto scolastico e le problematiche ed opportunità che questi comporta.



Si è trattato di un'edizione da record per numero di studenti presenti, complessivamente – circa 500 – e per la quasi totalità delle scuole della provincia di Udine che vi hanno partecipato. Nove le puntate realizzate dove gli studenti, oltre ad illustrare l'attività istituzionale della Consulta e alcuni dei progetti in corso, hanno avuto la possibilità di confrontarsi su temi di attualità e vicini al mondo giovanile.

Dopo aver trattato di sicurezza, di sport, di alimentazione, ma anche di mode e comunicazione, di arte e di impegno, nell'ultima puntata si è parlato di legalità.



Presente in studio il Questore di Udine, Claudio Cracovia, Emanuele Bertoni, dal 2006 docente referente regionale delle Consulte Studentesche e per le Politiche Giovanili, che ha portato il saluto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Igor Giacomini e della Dirigente Reggente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Udine Alida Misso. Presenti i professori che hanno invitato, accolto, formato e accompagnato i ragazzi nel corso delle nove puntate: Gianantonio Babbo, Leonardo Lesa e Luca Martin.



“La Consulta Provinciale degli studenti, come organismo istituzionale, ha dato l'opportunità ai ragazzi di confrontarsi – ha affermato Bertoni -. In questi 12 anni è stato svolto un servizio pubblico realizzato da una rete televisiva privata”.

Dodici anni che in termini numerici significano oltre 130 ore di diretta, e circa 2000 studenti coinvolti direttamente in trasmissione.



“Abbiamo utilizzato le trasmissioni quale strumento didattico-educativo utile a rafforzare negli studenti positive competenze sociali e comunicative, un'esperienza unica a livello nazionale per la durata e per la modalità con la quale viene realizzata. L'auspicio è quello di proseguire su questa strada”.



Se 'Effetto Friuli Giovani' ha terminato il suo ciclo di puntate, la partnership con Telefriuli prosegue, con un nuovo progetto della Consulta Provinciale degli studenti di Udine. Si tratta del 'Tg studenti', un progetto già avviato e che vedrà nuovamente impegnati i ragazzi, ma anche degli esperti che li accompagneranno nel percorso.



“Si tratta di uno strumento importante – ha affermato Bertoni - perché viene messo a disposizione delle scuole e dei giovani della nostra provincia per valorizzare le esperienze acquisite e i progetti realizzati”.



Entusiasti anche i ragazzi che hanno ribadito l'importanza del confronto e del dialogo, ma anche e soprattutto di uno spazio libero come quello di 'Effetto giovani', che ha garantito agli intervenuti piena e totale libertà d'espressione.