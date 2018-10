La 49^ edizione della Mostra Regionale della Mela di Pantianicco, con il passaggio dello scettro da Miss Mela 2017 Licia Bellina, ha incoronato la sua nuova regina di bellezza: l’ambita fascia di Miss Mela è stata assegnata alla giovanissima e sorridente Denise De Paciani di Fontanafredda, di 17 anni, che ha vinto la concorrenza delle altre trenta partecipanti. Insieme a lei è stato scelto anche il Mister Melo 2018, il 31enne Gian Luca La Rocca di Reana del Rojale, scelto tra i venti pretendenti al titolo.



La bella Denise, grazie alla fascia di Miss Mela, si è così aggiudicata la possibilità di entrare di diritto nel circuito Ragazza Moda International by Agenzia Astol Models Allo stesso modo, anche la fascia di Mister Melo è legata al concorso e Mister Friuli Venezia Giulia.



Grande partecipazione anche per il quinto Motoincontro Fim “Motomela”, in collaborazione con il Motoclub Motomas e alla Marcia tra i Meli alla quale si sono iscritte oltre 400 persone.



I festeggiamenti riprenderanno mercoledì 3 ottobre, alle 20.30, in collaborazione con l’Associazione culturale “Qui Pantianicco” e l’incontro con Don Della Picca, vincitore del premio Pantianins tal Mond.



Giovedì 4 serata teatrale, dalle 20.30, con la compagnia I Birbants di Dignan, di e con Dino Persello, e lo spettacolo 7 Cjantons. Alla stessa ora prenderà il via la gara di briscola gastronomica con gironi a 8 coppie. Giovedì 4 è però anche il giorno dedicato al miele: alle 20.30 prende il via la “Serata dell’apicoltore”, prima con una conferenza tecnica, poi con le premiazioni del 28esimo Concorso mieli e la cena conviviale.