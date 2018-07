“E’ un’ottima opportunità per mettersi in gioco, conoscere nuove persone e avere un contatto con il mondo dello spettacolo”, questo ha dichiarato Elisa Stante, vincitrice del titolo regionale Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia che le consente l’accesso alle prefinali nazionali della settantanovesima edizione di “Miss Italia”. Elisa, 21 anni di Trieste, studentessa di economia in inglese, con la passione della danza classica e della recitazione, è stata eletta in piazza a Moggio Udinese tra gli applausi del numeroso pubblico accorso per assistere a questa finale regionale. 13 le concorrenti protagoniste dello spettacolo, presentato da Michele Cupitò e organizzato dal Comune di Moggio Udinese in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione “Il Suono” e coordinato dallo staff dell’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale del concorso.

Prossimo appuntamento con una finale regionale, in attesa dell’elezione di “Miss Friuli Venezia Giulia” fissata per mercoledì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, domenica 22 luglio (ore 21.00) in Diga Nazario Sauro a Grado dove sarà eletta “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”.

A “Miss Italia 2018” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.