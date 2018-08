Il vostro gatto è un modello? Bello come il sole e morbido da accarezzare? Un micio con proprio tutte le carte in regola per accedere a un 'concorso di bellezza'? Allora sabato 25 agosto, a Udine, c'è un appuntamento che vi può interessare.

Lo studio fotografico Photolife di via Aquileia 49, dalle 16, organizza un'esibizione felina. I gatti verranno valutati da una giuria e il migliore micione sarà premiato da Gigi Nardini noto apicoltore di Cividale del Friuli.

Per iscrizioni chiamare lo 0432 26181 oppure inviare una mail info@photolife.it.