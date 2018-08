In provincia di Pordenone, nella zona umida e paludosa che si estende tra i comuni di Caneva e Polcenigo, a valle del fiume Livenza, si trova il sito palafitticolo del Palù. Non tutti, però, sono consapevoli della sua importanza dal punto di vista archeologico. Eppure, questo sito, popolato fin dall’antico Paleolitico (4.900 avanti Cristo), è uno tra i più antichi dell’Italia settentrionale e, grazie all’eccezionalità della datazione storica dei ritrovamenti, nel giugno 2011 è stato iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco.



Soltanto qui, oltre agli ossi di animali, sono stati ritrovati resti umani

Anche per questo non si deve assolutamente perdere l’opportunità di vedere gli archeologi al lavoro dal vivo. Fino a metà agosto, infatti, dalle 8.30 alle 17, il sito, riaperto due anni fa, è raggiungibile dagli interessati, che possono assistere agli scavi.



“Pare che i resti ritrovati – spiega Francesca Marchion, responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Caneva – appartengano a una palafitta, ma l’obiettivo degli esperti è quello di ritrovare le sue fondamenta. Ogni giorno si scoprono cocci di vasi, punte, frecce e selci lavorate”.

La particolarità della zona, però, è un’altra e ben più importante.



“A differenza di altri siti – continua Marchion – risalenti al Paleolitico, si conservano solo a Palù ossi di animali, che è possibile vedere, ma anche ossa umane, troppo preziose per restare all’aria aperta. Infatti, gli archeologi le mettono immediatamente al sicuro, per trattarle adeguatamente”.

I reperti archeologici rinvenuti nel sito sono attualmente conservati nel Museo archeologico del Friuli Occidentale.



Da non perdere le visite guidate durante tutte le domeniche di agosto

Il Palù è, inoltre, uno dei parchi del Friuli occidentale scelti per ospitare l’Humus Park, International Land Art Meeting and Exposition che si svolge con cadenza biennale nel mese di maggio.

Ritornando al sito palafitticolo, sono in programma visite guidate tutte le domeniche di agosto, dal 5 al 26. Inoltre, la visita del 19 sarà in inglese, per attirare i turisti in vacanza nella nostra regione, cui non bastano mare e montagne.



Sette laboratori, per bambini e ragazzi curiosi

Anche l’assessore regionale alla cultura, Tiziana Gibelli, ha visitato il sito Unesco del Palù del Livenza di Polcenigo, dove era in corso di svolgimento la Giornata della preistoria.

Accompagnata per l’occasione dal vicesindaco Antonio Del Fiol, dagli assessori comunali Oliva Quaia e Anna Zanolin, nonché dal direttore degli scavi Roberto Micheli, l’assessore ha avuto modo di partecipare all’iniziativa, che ha preso il via alle 6.30 con un concerto per pianoforte e voce e ha visto la presenza di numerosi visitatori che hanno affollato il sito. In quell’area sono tra l’altro attivi sette laboratori rivolti a bambini e ragazzi, allo scopo di divulgare, anche ai più giovani, gli studi che si stanno compiendo nel sito palaffiticolo pordenonese.



Come illustrato da Micheli all’assessore regionale, tra i reperti recuperati dagli scavi in corso risultano di particolare interesse quelli che attestano la tipologia di vegetazione del Palù e risalenti a circa 6 mila anni fa. Si tratta di nocciole, ghiande e altre bacche che costituivano parte dell’alimentazione utilizzata nel periodo del Neolitico.