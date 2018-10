Una bella sorpresa per gli Amici del Luogo della Firma del Trattato di Campoformio, associazione culturale promotrice della manifestazione 'Un giorno con Napoleone'. Alberto Paesani, classe 1925, originario di Laurana (Fiume), esule istriano residente a Udine, ha deciso di donare due mappe originali d’epoca napoleonica su tela di lino facenti parte della sua collezione affinché potessero essere di pubblica fruibilità, giusto in tempo per la mostra Napoleon en marche, all’interno della quale saranno per la prima volta esposte.

L’esposizione, aperta al pubblico da sabato 13 ottobre (l’inaugurazione è alle 9) è curata da Antonella Baisero, responsabile del Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli. Potrà essere visitata a Campoformido, nella sala polifunzionale Geatti sabato durante l’intera giornata e fino al 25 ottobre, su prenotazione.

L’associazione, attraverso il suo presidente, Francesca Meneghin, ringrazia il donatore “per lo spirito di liberalità e l’interesse verso la pubblica fruibilità della cultura dimostrati con questo gesto inaspettato e nobile”.

Per questo Alberto Paesani è stato subito nominato socio onorario dell’associazione. Anche il Comitato organizzatore di 'Un giorno con Napoleone' e la curatrice della mostra sono lieti di poter aggiungere a 'Napoleon en marche' due pezzi così significativi, auspicando che “altri e altrove, seguendo l’esempio del signor Paesani, vogliano contribuire a rendere l’arte e la cultura accessibili davvero a tutti, specie a sostegno delle realtà più piccole come la nostra”.

Un giorno con Napoleone, che gode del patrocinio della Regione, è in programma sabato 13 ottobre e vedrà svariate attività tra cui mercatini, giri in carrozze storiche, conferenze, la rievocazione storica con l'arrivo di Napoleone, mostre e attività per bambini tutta la giornata.