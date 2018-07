Conoscere le insidie del web per evitarle, utilizzare in sicurezza i dispositivi elettronici, essere in grado di affrontare le conseguenze di un utilizzo imprudente, sono tutti aspetti che la Polizia Postale e delle Comunicazioni affronta nel corso di incontri divulgativi che stimolano i partecipanti alla presa di coscienza dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti digitali.

L’obbiettivo di far maturare e consolidare nelle nuove generazioni un sentimento di responsabilità civica e sicurezza partecipata, è condiviso anche da diverse associazioni che operano con i giovani nella provincia.

È in questo contesto, che la Polizia Postale ha tenuto lunedì 23 a Montefosca di Pulfero un incontro con i quaranta giovani di età compresa tra gli 11 e i 15 anni partecipanti al campo scuola organizzato dall’Ana di Cividale del Friuli sui temi del cyber bullismo e sui rischi e conseguenze dell’uso inadeguato del web.

L’attenzione e la pertinenza delle domande formulate dai ragazzi hanno evidenziato una particolare sensibilità al tema, condizione che getta basi favorevoli per un futuro utilizzo consapevole delle piattaforme digitali. Fare rete tra diverse istituzioni e condividere percorsi formativi si dimostra ancora una volta l’approccio vincente per l’indirizzo e il sostegno delle nuove generazioni oltre che nella vita reale anche nello spazio virtuale.