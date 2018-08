Si inizierà sabato 11 agosto alle ore 8.30, con una dimostrazione di affilatura presso il Monumento all’Arrotino, nell’omonima Piazza e, per chi lo desiderasse, tutta la mattina sarà a disposizione un arrotino per affilare forbici e coltelli. Seguirà alle ore 9.00 la partenza della “NORDIC FITNESS WALKING”, la camminata con i bastoncini organizzata dall’Associazione Vivistolvizza sul sentiero “Ta Lipa Pot”. I partecipanti saranno accompagnati dalla gente del luogo e potranno iscriversi in loco. Come riconoscimento per la partecipazione alla manifestazione, sarà offerto il servizio di affilatura di una forbice o di un coltello. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, partirà dalla località di Zamlin l’ultimo tratto del rientro a casa degli arrotini, in resiano ”REMO DAMU”. Arriveranno a Stolvizza dove, alle ore 16.30, presso il Monumento all’Arrotino, sarà celebrata la Santa Messa in memoria di tutti gli arrotini scomparsi. Quest’anno ricorre il 20° anniversario dalla posa del Monumento, opera fortemente voluta da otto arrotini di Stolvizza a cui verrà dato un piccolo riconoscimento al termine della funzione religiosa.

Domenica 12 agosto la manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 9.30 presso la corte del Museo dell’Arrotino: una giornata dedicata all’affilatura sulle tradizionali biciclette dell’arrotino resiano. Durante tutta la giornara sarà possibile visitare anche il Museo dell’Arrotino dove, a partire dalle ore 10.30, nella sala didattica, saranno proiettati filmati storici sugli arrotini. Alle ore 10.00 sarà lasciato spazio a dei laboratori didattici per i più piccoli: “Costruisci il tuo coltellino” e “affila il coltellino in legno Arrotini”, curati dall’arrotino Francesco Spessotto “Scintilla”. Mentre alle ore 11.00 verrà celebrata la Santa Messa seguita dalla “Processione Eucaristica” per le vie del paese.

Non soltanto arrotini e affilatura in questa giornata domenicale a Stolvizza. Alle ore 16.00 presso il “Museo della Gente della Val Resia” verrà presentato il libro “Architetture in terra del Friuli – Tipologia, Tecnologia, Materiali: 20 anni di ricerche” a cura di Giovanni Carlo Fiappo.



Per tutte le informazioni è possibile contattare il C.A.M.A. (Comitato Associativo Monumento all’Arrotino), promotore dell’evento, ai seguenti recapiti: +39 3356275763 (Domenico Lettig) oppure +39 3331253299 (Mara Paletti); e-mail: info@arrotinivalresia.it.