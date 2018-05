L' amministrazione comunale di San Pier d’Isonzo aveva ottenuto, qualche mese fa, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un finanziamento di 40mila euro rientrando tra i sette comuni della regione, l’unico dell’Isontino, premiato per un progetto di ripristino e valorizzazione e gestione di Percorsi Tematici sui luoghi della grande guerra. Il progetto ha consentito la riqualificazione di ulteriori due percorsi ad anello, sistemazione di piazzole, ripristino graffiti e lavori di adeguamento dell’accesso. Domenica 13 maggio il comune di San Pier in collaborazione con Onorcaduti Ministero della Difesa, il comune di Fogliano, Pro Loco Fogliano, Pro Loco San Piero, Albero del Melogramma e Associazione Marinai d'Italia organizza una pedalata storico naturalistica aperta a tutti con partenza simultanea da Fogliano e San Pier, precisamente da Villa Sbruglio Prandi. Iscrizione gratuita tra le 9 e le 9.30.

"Percorreremo le strade del nostro paese per tornare poi, dopo un tracciato naturalistico, al nostro Colle Sant'Elia per troppo tempo dimenticato. Un'oasi di pace a pochi metri da casa in un contesto storico fondamentale com'è quello della prima guerra mondiale. L'esperto storico Elisa De Zan accoglierà poi i partecipanti per un approfondimento storico". L'assessore Marta Lollis in sinergia con il Sindaco e gli uffici comunali sottolinea come sia possibile, con impegno e ricerca costante di nuove progettualità, valorizzare ciò che di bello e storicamente importante abbiamo già sul nostro territorio: “l’obiettivo è renderlo sempre di più alla portata di tutti e su questo stiamo lavorando”.

Il cimitero degli Invitti sul Colle Sant'Elia era nato come prima necropoli militare nella zona di Fogliano Redipuglia dopo gli eventi della prima guerra mondiale. Il sacrario venne ideato dal generale Giuseppe Paolini e progettato dal colonnello Vincenzo Paladini dell'Ufficio COSCG (Cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra), con sede a Udine. Il cantiere terminò nel 1923. La consacrazione ebbe luogo nella simbolica data del 24 maggio di quell'anno. A 95 anni da quella data, il 24 maggio 2018, la Pro Loco Fogliano organizza il Concerto ‘canti e suoni della grande guerra: un racconto musicale’ proprio sul Colle Sant'Elia, un concerto per la pace e la fratellanza che si contrappone al ricordo del momento di massima rottura tra i popoli e l'amministrazione di San Pier, partner anche del progetto #eastfront, non potrà non essere anche in questa occasione parte attiva.