“L’amministrazione comunale ha da sempre a cuore il percorso di crescita dei giovani studenti della propria cittadina - spiega l’assessore della città ducale Giuseppe Ruolo, che annuncia l’avvio “del progetto Together for young people, un corso gratuito articolato in 5 incontri per insegnanti, educatori e genitori sostenuto da un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia”.

“L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo, l'Istituto di istruzione superiore "P. D'Aquileia" e il Convitto Nazionale "P. Diacono", sotto la regia di Gabriele Felci – continua Ruolo – e ha la finalità di creare una sinergia tra varie realtà del territorio, mettendo in contatto il mondo della scuola con quello dello sport al fine di confrontare e unificare modalità educative diverse”.

Il progetto prevede la realizzazione di attività quali percorsi educativi e di socializzazione nelle classi finalizzati a sviluppare un clima accogliente e di fiducia; attività formative e informative congiunte tra insegnanti degli istituti coinvolti, operatori comunali, educatori parrocchiali e referenti delle associazioni sportive operanti sul territorio; monitoraggio sulla percezione da parte degli studenti del proprio benessere nel proprio ambiente educativo e sportivo; iniziative ludico/didattiche e sportive realizzate di concerto con le associazioni locali.



Gli appuntamenti formativi verranno seguiti da professionisti della pedagogia, psicologia e psicoterapia: Francesco Milanese (mediatore famigliare e consulente), Andrea Mian (psicologo e psicoterapeuta, specializzato in prevenzione delle azioni giovanili a rischio), Paola Marangon (formatrice e consulente educativa, esperta nella gestione di progetti di sostegno alla genitorialità), Daniele Fedeli (professione associato di pedagogia speciale) e Cristiano Crescentini (ricercatore in psicobiologia e psicologia fisiologica).



I corsi avranno sede presso l’aula magna della scuola secondaria “Elvira e Amalia Piccoli” sita in via Udine 15/2, con il primo incontro in data venerdì 27 aprile alle 18. E’ possibile iscriversi gratuitamente al corso entro il 24 aprile ( anche solo per gli incontri di proprio interesse) compilando la scheda di iscrizione online presente sul sito del Comune di Cividale, sui siti internet delle scuole o su www.irss.it . E’ altresì possibile iscriversi tramite compilazione del modulo cartaceo presente presso le segreterie delle scuole organizzatrici.