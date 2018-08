29 amministratori locali riuniti per quattro giorni di lezioni intensive sull’Europa, i contributi comunitari e le occasioni di crescita offerte da Bruxelles. Il bando promosso da Aiccre per la formazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali del Triveneto non poteva andare meglio: visto l’alto numero di candidature ricevute, l’associazione di consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa ha dovuto rifiutare alcune iscrizioni e aumentare il numero complessivo dei partecipanti.

“A malincuore non abbiamo potuto accogliere tutti", ha detto al proposito il presidente del sodalizio Franco Brussa. "Il campus si terrà dal 3 al 7 settembre a Zovello di Ravescletto. Per l’occasione abbiamo ingaggiato docenti di qualificata professionalità. Alla fine del corso i partecipanti potranno districarsi tra i molti progetti comunitari, sapendo riconoscere le opportunità per il territorio e creando importanti network con altri amministratori locali”.

I 23 posti riservati al Friuli Venezia Giulia sono andati bruciati in poche ore. Ma le adesioni giunte da Veneto e Trentino Alto Adige non sono state da meno così che si è deciso di accettarne tre per ciascuna delle due Regioni. Nel 2017 si era optato per limitare la Summer school ai soli under 40. Quest’anno è stato tolto il limite d’età con il risultato che i trentenni risultano comunque la stragrande maggioranza (60 per cento).

L’85 per cento degli “allievi” è laureato mentre la metà è rappresentata da donne. Il successo riscosso dalla proposta è così buono che Brussa e il direttivo stanno già pensando a forme di collaborazione allargata anche al Veneto e al Trentino Alto Adige per il ritiro estivo del 2019.