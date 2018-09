Sono tornati sui banchi di scuola, dopo i tre mesi canonici di sospensione delle lezioni, più di 8 milioni e mezzo di alunni, il 90 per cento dei quali in scuole statali. L’Italia si vanta di avere la scuola più inclusiva d’Europa, ma negli ultimi venti anni abbiamo escluso tre milioni e mezzo di studenti su undici, un primato che ci mette nella lista nera in Europa e nel mondo.



Tuttoscuola, in un approfondito studio intitolato “La scuola colabrodo”, ha calcolato che - dei 590.000 adolescenti che in questi giorni iniziano le scuole superiori - almeno 130.000 non arriveranno al diploma. Vivono nel profondo sud, ma anche nelle aree più industrializzate del Nord. E, interrotta la scuola, meno di uno su tre troverà lavoro, con i costi sociali che ne deriveranno.



I numeri cumulati sono impressionanti. Dal 1995 al 2013-14, in cui è iniziato il ciclo scolastico che si è concluso quest’anno, e quindi negli ultimi 19 cicli scolastici delle superiori, 3 milioni e mezzo di ragazzi italiani iscritti alle scuole superiori statali non hanno completato il corso di studi. Rappresentano il 30,6% degli oltre 11 milioni di studenti (11.430.218) che si erano iscritti in questo arco di tempo alle scuole superiori statali. E’ quasi come se l’intera popolazione della Toscana (3,7 milioni) avesse abbandonato la scuola.



Tuttoscuola ha calcolato che il costo del fallimento formativo delle nostre istituzioni scolastiche è enorme: dal 1995 a oggi la dispersione scolastica ci è costata oltre 55 miliardi, l’importo di una o più finanziarie che ci saremmo potuti risparmiare. E l’istruzione superiore? Tra chi si diploma e si iscrive all’università, uno su due non ce la fa.



Complessivamente su 100 iscritti alle superiori solo 18 si laureano. Ma poi un quarto dei laureati va a lavorare all’estero… E il 38% dei diplomati e laureati che restano non trovano un lavoro corrispondente al livello degli studi che hanno fatto. Un disastro.



Eppure l’istruzione conviene: la disoccupazione tra chi ha solo la licenza media è quasi doppia rispetto a chi è arrivato al diploma e quasi il quadruplo di chi è laureato; l’istruzione incide sulla salute, riducendo i costi per la sanità; comporta meno criminalità e meno costi per la sicurezza.

Insomma prevenire la dispersione scolastica avrebbe costi molto più bassi di quelli che derivano dalla necessità di gestirne le conseguenze sociali. Servirebbe un grande piano pluriennale.



La scuola colabrodo



I DATI DELL’EMERGENZA DISPERSIONE SCOLASTICA



3 milioni e 500mila studenti dispersi nell’ultimo quinquennio nel percorso verso la maturità.

152 mila di dispersione nelle Isole, di cui il 33% in Sardegna.

29% di dispersione nelle Isole, di cui il 33% in Sardegna.

32% di dispersione negli istituti professionali.

27% di dispersione negli istituti tecnici.

20% di dispersione nel liceo scientifico.

84 mila studenti dispersi dopo il biennio iniziale delle superiori.



Oltre metà degli studenti si disperde già dopo il primo biennio.

61 mila studenti dispersi al 1° anno delle superiori.

2,9 miliardi la spesa media annua per formare, senza successo, gli studenti che abbandonano.



Oltre 30 mldi di euro l’anno è il costo sociale dei Neet, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, non fanno formazione.



La dispersione nei territori

Un luogo comune ritiene che il Mezzogiorno sia lo sprofondo della dispersione scolastica, ma non è proprio così o, per lo meno, in parte lo è, ma divide la situazione negativa con altre regioni che, sempre secondo certi luoghi comuni, dovrebbero essere pressoché immuni dal problema.



Come infatti si può rilevare, l’area del Nord Ovest registra complessivamente un tasso di dispersione (25,2%) pressoché uguale all’area del Sud (25,4%), mentre sono le Isole a raggiungere una percentuale più elevata.

Dispersione negli istituti statali di II grado quinquennio 2013/17

Aree territoriali 1° anno 2013-14 5° anno 2017-18 dispersione Nord Est 100.416 78.459 21.957 21,9% Centro 117.822 91.256 26.566 22,5% Totale 612.675 461.120 151.555 24,7% Nord Ovest 142.694 106.708 35.986 25,2% Sud 173.421 129.428 43.993 25,4% Isole 78.322 55.269 23.053 29,4%

Elaborazione Tuttoscuola.com su dati Miur

Se si considera la situazione delle singole regioni, emergono situazioni sorprendenti che vedono sopra la media nazionale del 24,7% di dispersione importanti regioni non solo del Mezzogiorno, come Sicilia, Campania e Sardegna, ma anche regioni del Centro, come la Toscana, e del Nord, come la Lombardia.

Toscana e Sicilia registrano tassi di dispersione molto simili; la Sardegna spicca per l’elevata percentuale di dispersione (33%) che, di fatto, vede disperso uno studente su tre.



Situazione delle regioni con alto tasso di dispersione

Regioni sopra

la media nazionale

1° anno 2013-14 5° anno 2017-18 dispersione Nazionale 612.675 461.120 151.555 24,7% Lombardia 88.274 65.471 22.803 25,8% Toscana 37.615 27.053 10.562 28,1% Sicilia 59.855 42.901 16.954 28,3% Campania 77.657 55.014 22.643 29,2% Sardegna 18.467 12.368 6.099 33,0%

Elaborazione Tuttoscuola.com su dati Miur



Merita attenzione la situazione di talune regioni con un tasso di dispersione sotto la media nazionale. Sono soprattutto le piccole regioni a far registrare le situazioni migliori, come, ad esempio, l’Umbria (16,1%), il Friuli (17,2%), Marche (17,6%) e Basilicata (17,8%). Bene anche il Molise con un tasso del 20,9%. Tra le grandi regioni abbastanza bene il Veneto (20,3%) e il Lazio (21,3%).



Due importanti regioni del Sud, Calabria e Puglia, registrano tassi sotto la media nazionale.

Sono vicini alla media nazionale del tasso di dispersione del 24,7%, importanti regioni, come il Piemonte (24,2%) e l’Emilia Romagna (24,7%).



Situazione delle regioni con tasso di dispersione sotto la media

1° anno 2013-14 5° anno 2017-18 dispersione Umbria 8.614 7.230 1.384 16,1% Friuli VG 10.647 8.819 1.828 17,2% Marche 16.176 13.334 2.842 17,6% Basilicata 6.726 5.527 1.199 17,8% Veneto 46.780 37.285 9.495 20,3% Molise 3.407 2.694 713 20,9% Lazio 55.417 43.639 11.778 21,3% Calabria 22.828 17.931 4.897 21,5% Puglia 49.527 38.084 11.443 23,1% Abruzzo 13.276 10.178 3.098 23,3% Piemonte 40.326 30.558 9.768 24,2% Liguria 14.094 10.679 3.415 24,2% Emilia R. 42.989 32.355 10.634 24,7% Nazionale 612.675 461.120 151.555 24,7%

Elaborazione Tuttoscuola.com su dati Miur

Nel mondo Giappone, Norvegia e Corea hanno un tasso di dispersione a 18 anni pari allo zero. Thailandia, Russia, Taipei, Kazakistan viaggiano sotto il 5 per cento. Canada, Australia, Israele, Giordania e Singapore sotto il dieci per cento.