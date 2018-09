Ci saranno anche 22 Pro Loco del Friuli Venezia Giulia tra i protagonisti della 24esima edizione di Friuli Doc, la grande manifestazione enogastronomica dedicata al meglio della produzione regionale in programma a Udine dal 13 al 16 settembre.

“Le nostre associate - ha commentato Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia - porteranno il meglio dei loro prodotti tipici locali, tra cibi, vini e birre, contribuendo così al grande clima di festa della manifestazione udinese. Un evento che è anche una grande vetrina promozionale per tutto il sistema regionale, visto che la valorizzazione dei gusti tipici genera flusso turistico, come ben sappiamo anche noi organizzando ogni anno Sapori Pro Loco a maggio in Villa Manin”.

Ecco le 22 Pro Loco, dove saranno dislocate e le specialità proporranno. Nel piazzale del castello di Udine come tradizione ci saranno le aderenti del Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare: Pro Loco Buja (toro), Pro Loco Flaibano (frico), Pro Loco San Daniele (prosciutto di San Daniele), Pro Loco Majano (filetto), Pro Loco Pagnacco (piatti a base di bufalo), Pro Loco Vilegnove (tagliolini), Pro Loco Montegnacco (costa), Pro Loco Ciconicco (tutto a base di coniglio), Pro Loco Gruppo Giovanile Brazzacco (formaggio). In via Savorgnana ci sarà la Pro Loco Pantianicco con le sue specialità a base di mele (come le frittelle pomelle) mentre in piazzale Duomo invece ecco la Pro Loco Sutrio con specialità carniche, Pro Loco Nimis col vino Ramandolo, Pro Loco Faedis col vino Refosco. In piazza XX Settembre presenti Pro Loco San Giorgio di Nogaro (birra e non solo), Pro Loco Alta Val Malina Attimis (fragole e lamponi), Pro Loco Reana del Rojale (con sapori del Rojale) e Pro Loco Savorgnano del Torre (cervo e vini Doc). A piazzale Venerio la Pro Loco Zompicchia con sapori della Terra di Risorgive e infine in viale Aquileia Pro Loco Feletto Umberto con le verze, la Pro Loco Villa Manin con i suoi sapori, Pro Loco Maggio Castionese con piatti a base di coniglio e la Pro Loco Cervignano con le sue golosità.