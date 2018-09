E’ stata un’edizione entusiasmante per il mondo dell’artigianato e la Cna, che in previsione del 25° anniversario di Friuli Doc annuncia: “Porteremo in strada i vecchi mestieri, riproponendo l’originaria formula che vedeva il vetraio, il ceramista, il battirame, il tappezziere, con il banchetto e l’attrezzatura fare dimostrazioni sul posto, apprezzatissime da bambini e famiglie”.

Ma con una richiesta: la gratuità del suolo occupato, “perché va bene il ritorno di immagine e contribuire ad arricchire l’iniziativa – spiega Nello Coppeto, presidente Cna regionale -, ma sospendere l’attività per quattro giorni e dover pure pagare per presenziare l’evento non si può”.

Questo è stato, infatti, il principale motivo per cui poi, negli anni, gli artigiani hanno disertato il Friuli Doc. Ma dopo l’iniezione di entusiasmo di quest’anno, con tour e visite ai laboratori full (“si respirava un’aria più serena e distesa del solito”, sottolinea Coppeto), Cna è pronta a mettere di nuovo in piedi una formula che funzionava: “Non importa se sarà via Mercatovecchio come allora, o via Gemona o via Aquileia. Per la 25° edizione gli artigiani (ricordiamo che furono loro, all’epoca, a mettere in piedi l’iniziativa assieme al mondo del lavoro) devono tornare ad essere protagonisti portando “fuori” la propria bottega”, affinché sia una festa delle eccellenze del territorio e non solo del buon bere”.