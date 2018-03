Sabato 24 il Future Forum della Camera di Commercio di Udine torna a Palmanova, dopo la due-giorni di giovedì 22 e venerdì 23 ad Aquileia. L’appuntamento nella città stellata, è doppio: alle 9 un workshop e alle 11 un incontro aperto al pubblico, nel Salone d’Onore del Municipio, in cui si discuterà di come “raccontare” le città: un viaggio dalle audioguide ai nuovi media per il visitatore. Interverranno Ilaria D’Uva (Studio D’Uva), Daniela Gorelov-Elasbat (managing director di Acoustiguide Inc. Madame Tussauds / Merlin Entertainments Group); Marlene Marie Dixon (Museum blogger, specialista in social media e audience development), Donata Levi dell’Università di Udine e Saverio D’Eredità di Friuli Innovazione.

Ci sarà poi la data di mercoledì 28: un workshop alle 15 e un incontro aperto al pubblico alle 18, incentrato sulle opportunità maggiori e i vantaggi che derivano nello sviluppo dell’economia e del turismo nella collaborazione e nelle reti. Interverranno Paolo Zanenga, di Connection scholè, progetti complessi territoriali (I patrimoni culturali come poli eco sistemici); Mauro De Bona, strategie di impresa (Dagli “egosistemi” agli “ecosistemi”: competere e cooperare in mercati complessi), Alessandro Garofalo, laboratori di innovazione (Il valore della comunicazione di un bene Unesco nel proprio ambiente, istituzione, territorio), Bruno Felicetti, Direttore Azienda per il Turismo della Val di Fiemme (Fare sistema in un territorio), Luca Caburlotto, Direttore Polo Museale del Fvg (I musei si parlano. Il sistema museale nazionale alla luce della recente normativa). Modera l’incontro il rettore dell’Università di Udine Alberto Felice De Toni.

Per prenotare gli appuntamenti del Forum, friulifutureforum@ud.camcom.it o chiamando lo 0432.273537. Il programma completo, i video e i reportage della manifestazione sono sempre disponibili e aggiornati su http://www.friulifutureforum.com.