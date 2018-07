Si è tenuta nei giorni scorsi una delle selezioni valide per individuare Mister Italia Bibione 2018, a vincere la tappa Gabriele Codutti, 26enne di Udine al quale è andata la fascia di Mister Italia. Gabriele è alto 1.86, capelli biondi e occhi azzurri, del segno del sagittario, si presenta con tre aggettivi: solare, simpatico e super impegnato. Attualmente lavora come responsabile di un supermercato ma fa anche altri lavori nel settore della moda. Per tenersi in forma oltre ad andare in palestra gioca anche a basket che è il suo sport preferito.

Nelle posizioni immediatamente successive si sono piazzati Riccardo Buffon di Concordia Saggittaria ed Emanuele Delogu di Romano di Lombardia in vacanza a Bibione. A Riccardo Buffon, 26enne alto 186, capelli castani e occhi azzurri del segno del cancro è andata la fascia di Mister Cinema Barachini. Riccardo che è del segno del cancro e lavora come cameriere si definisce tenace, ambizioso e tenebroso. Emanuele Delogu è alto 1.84, ha 20 anni, è del segno dei gemelli e lavora in un industria metal meccanica.

La fascia vinta da Emanuele è Mister #Millennial titolo neonato in casa Mister Italia e dedicato ai ragazzi della nuova generazione digitale e social. La selezione è abbinata a Miss Bibione, versione femminile del contest, ed e sarà presentata da Enrico Masiero e coreografata da Laura Maieroni.

I concorrenti si sono presentati alla giuria e al pubblico in tre momenti distinti, il primo in elegante il secondo in casual e il terzo in costume da bagno ufficiale MarcoCalandra.it.

I partner di Mister Italia, concorso nato nel 1983, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara.

Per coloro che vogliono iscriversi alla prossima tappa che si terrà il 2 agosto possono farlo gratuitamente scrivendo a mister@misteritalia.org oppure telefonando al 328.9710082 oppure andando sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/www.misteritalia.org