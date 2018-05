Latterie Friulane prosegue i festeggiamenti per il suo 85° anniversario con un divertente quiz che sabato 19 maggio coinvolgerà il centro di Udine, l’iniziativa prevede una gara a colpi di parole friulane, tra termini di uso comune, modi di dire del territorio ed espressioni poco conosciute.

Dalle 10.30 l’udinese doc, Annalisa Sandri metterà alla prova i passanti di piazza San Giacomo e via Mercatovecchio per testarne la conoscenza della “marilenghe”: un modo divertente per riscoprire i suoni del territorio, che ancora oggi testimoniano il legame del Friuli alle sue origini.



Durante la gara ci sarà anche spazio per i sapori tipici, grazie alle centinaia di colazioni “come una volta” che Latterie Friulane, consorzio del Gruppo Parmalat, offrirà a partecipanti e spettatori per l’occasione. Un ritorno alla tradizione rappresentato dalla semplicità del latte fresco e del pane preparato con farine friulane certificate, che verranno distribuiti insieme ad un opuscolo sulla sana alimentazione, redatto in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi.



La festa di Latterie Friulane continuerà per tutta l’estate. Il 3 giugno si celebreranno le bellezze naturali del Friuli con una marcia non competitiva alla Tenuta Agricola Marianis di Palazzolo dello Stella; non mancheranno poi le sorprese agli appuntamenti gastronomici di Aria di Festa (22-25 giugno) e Friuli Doc (13-16 settembre) e le ‘Colazioni in Piazza’, accompagnate dalla musica dei giovani cantanti del Coro VocinVolo-Ritmea.