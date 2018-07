“Mantenere significa tenere nelle nostre mani. E nelle nostre mani di 20 Paesi diversi, noi manteniamo la promessa di custodire quella #Verità per Giulio che deve essere ancora trovata”. È la promessa che oggi ha fatto il Laboratorio internazionale della comunicazione di Gemona, con i suoi 50 giovani studiosi di italianistica provenienti da 20 nazioni, consegnando alla “Causa per la Verità per Giulio Regeni” il Premio Gamajun international award, giunto alla sua 27ª edizione e ritirato dai genitori del giovane studioso friulano di Fiumicello, ucciso Al Cairo il 25 gennaio del 2016.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Gemona alla presenza, tra gli altri, della direttrice del Lab, Emanuela De Marchi, del sindaco di Gemona, Roberto Revelant, del delegato del rettore di Udine, il professor Mauro Pascolini, e della vice presidente dell’Ente Friuli nel mondo, Annapia De Luca.

Dedicato ogni anno a quanti hanno saputo essere unici nella loro vita, gettando un seme di novità e di coraggio, il premio 2018 è stato ritirato in nell’affollata aula consiliare da Paola Deffendi e Claudio Regeni. “Verità per Giulio è un grido di dolore, ma anche di speranza”, ha affermato DeMarchi leggendo la motivazione del premio. “Avere fiducia oggi sembra essere un atto di coraggio o di incoscienza”, ha aggiunto, sostenendo però che “in queste condizioni ciò che può rimettere in moto la fiducia è la generosità”. E nella generosità dei genitori di Giulio, instancabili nella ricerca della verità, “c’è il bene che può far fiorire il bene per tutti. La loro – ha scandito la direttrice del Lab in un’aula consiliare attraversata da grande emozione e partecipazione – è una ribellione per un bene che sia di tutti”.

Ricevendo la targa che rappresenta il simbolo del Gamajun, Paola Deffendi ha notato che “è giallo”, come il colore che accompagna la richiesta di verità per Giulio e rimarcato il momento speciale dell’appuntamento perché “siamo in un ambiente del nostro territorio ma internazionale e questa è una sintesi perfetta della nostra famiglia”. “I nostri valori sono quelli della nostra terra – ha aggiunto Claudio Regeni -, quando ci sono delle difficoltà non le accettiamo passivamente, cerchiamo di trovare delle soluzioni”.

Uno spirito evocato poco prima dal delegato del rettore dell’Università del Friuli, Mauro Pascolini, che confermando la condivisione alla causa per la Verità per Giulio del rettore e di tutto l’ateneo ha compiuto un parallelismo con la vicenda che il popolo friulano visse 40 anni fa all’epoca del terremoto del ’76. “Allora un velo oscurò tutto, come è accaduto ora con la morte di Giulio. Il popolo friulano, però, insieme e con l’aiuto della comunità internazionale scrisse una storia di rinascita. L’auspicio – ha proseguito – è che con la stessa forza e determinazione ora la nostra comunità riusca a raggiungere l’obiettivo della verità”.

Una causa alla quale, ha sostenuto il sindaco Revelant ringraziando il Lab per la profonda riflessione che stimola, “ci uniamo, perché è per Giulio e per la verità di cui abbiamo assoluto bisogno per il nostro futuro. Ognuno di noi – ha concluso il sindaco – deve farsi portare del coraggio di questa battaglia”.

Dalla vice presidente dell’Ente Friuli nel mondo, che è parte attiva per far tornare in Friuli giovani discendenti di emigranti, il “grazie ai genitori di Giulio perché con la loro battaglia cercano di rendere il mondo più sicuro per tutti i nostri ragazzi che partono dalle loro case. È giusto partire per fare esperienza – ha affermato -, non è giusto morire per questo”.

A margine della consegna del Premio – sostenuto dalla Regione, dal Comune di Gemona e dalla Fondazione Friuli – la direttrice DeMarchi ha confermato che il calo degli studenti registrato quest’anno (sono presenti 50 studiosi con un calo di qualche decina) è dovuto a due ragioni: “Una economica e di sicurezza di ordine mondiale e dai visti non concessi ad alcuni studenti che vengono da Paesi ritenuti sensibili, ovvero tutto il Nord Africa”.

IL PREMIO GAMAJUN. Il Lab ha fondato nel 1990 un premio internazionale per la comunicazione, il Gamajun International Award.

Nelle edizioni precedenti, il premio è stato assegnato, nell’ordine e ogni anno dal 1990 a Alida Valli, István Szöts, card. Agostino Casaroli, Romano Prodi, Lina Sastri, Souleymane Cissé, Renzo Arbore, Mario Luzi, Fabrizio De André, Tahar Ben Jelloun, Mario Monicelli, Derrick De Kerckhove, Antonino Caponnetto, Francesco Tullio Altan, Khalida Toumi Messaudi, Noa, Arturo Paoli, Sergio Zavoli, Carlo Rubbia, Oscar Pistorius, la Comunità di Sant’Egidio, Ottavio Missoni, Carlo Petrini, la Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition, Gente del Friuli (in occasione del 40° del terremoto del 1976), Medici senza Frontiere.