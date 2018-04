“Putin e Trump, biografie a confronto nella geopolitica globale” è il titolo dell’incontro con il vicedirettore del TG1, Gennaro Sangiuliano, in programma a Udine venerdì 20 aprile alle ore 17 presso la Sala Valduga della Camera di Commercio in Piazza Venerio 8.

Gennaro Sangiuliano è un profondo conoscitore dei due protagonisti della scena mondiale ai quali ha dedicato altrettanti libri: “Putin, vita di uno zar” e “Trump, vita di un presidente contro tutti”.

L’incontro, inserito nel programma di formazione permanente per i giornalisti, sarà moderato da Omar Monastier, direttore del Messaggero Veneto, e aperto al pubblico.