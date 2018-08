Il Survival non è solo sport, passione e divertimento, ma può diventare anche un mezzo per sperimentarsi in un'attività diversa dalla quotidianità e implementare le competenze relazionali.

Lo sa bene l’ASD ‘Outdoor Division School’ di Cividale del Friuli, guidata dal Responsabile Regionale Csen per il settore Survival Sportivo e Orienteering, Maurizio D'Alessandro, che, con i suoi istruttori qualificati e con la collaborazione della Cooperativa Sociale ‘Prisma’ di Trieste, vede nascere un’iniziativa appunto ‘Ourdoor’ a favore dei ragazzi ospiti della Comunità socio-educativa ‘Albatros’, attraverso la ‘Outdoor therapy’ e nello specifico con il ‘Survival therapy’, già sperimentato ed utilizzato in varie regioni d’Italia con altre realtà di scuole di sopravvivenza. La consapevolezza di sapersela cavare in un ipotetico contesto di ‘survivors’, riuscendo ad accendere un fuoco con tecniche primordiali, a costruire un riparo con soli elementi forniti dalla natura, sapersi orientare, saper costruire o realizzare attrezzature ed equipaggiamento utili per sopravvivere, aumentano l’autostima e la consapevolezza di essere utili in un gruppo e quindi nella società.