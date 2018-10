Giovedì 18 ottobre alle ore 18.30, nell’ex sala consiliare del Palazzo della Provincia di Pordenone, il professor Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale ed il professore Vincenzo Buonomo, Rettore della Pontificia Università Lateranense di Roma, dialogheranno intorno alla Costituzione italiana, a settant’anni dall’entrata in vigore della Carta (era il 1° gennaio 1948) ma anche nell’anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. Il compito di coordinare l’incontro è affidato al direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. In apertura interverrà Mario Pezzetta, Presidente dell’ANCI FVG, l’associazione che riunisce di Comuni italiani della nostra regione che patrocina l’incontro. Attesa anche la presenza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.



Il professore Giovanni Maria Flick venerdì mattina alle ore 9.30, incontrerà poi i detenuti del carcere di Pordenone per parlare anche a loro nella Magna Carta italiana e della istituzioni della Repubblica. Affiancheranno il costituzionalista torinese, il dottor Alberto Quagliotto, Direttore della Casa Circondariale di Pordenone e il Cappellano del carcere, don Piergiorgio Rigolo. Flick già Ministro della Giustizia durante il governo Prodi, ha fortemente voluto incontrare i carcerati e presentare le sue riflessioni e meditazioni, raccolte nel volume “Elogio della costituzione” (ed. Paoline).



Il professore Vincenzo Buonomo è stato nominato Magnifico Rettore della Pontificia Università Lateranense lo scorso giugno, ed è il primo laico a ricoprire questa carica nella storia dell’istituzione romana. Buonomo è stato lungamente collaboratore della Rappresentanza della Santa Sede presso Organizzazioni e Organismi delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao, Ifad, Pam).



L’evento è promosso nell’ambito della rassegna Ascoltare, Leggere, Crescere, XII edizione, in programma a Pordenone, dal 22 al 28 ottobre prossimi.



Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.