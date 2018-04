L’assemblea dei soci della Git ha deciso: è Alessandro Lovato il nuovo amministratore unico della Grado Impianti Turistici. Una società che lo ha visto come membro, nominato nel 2014 dal comune di Grado, e poi presidente nel 2015. Sotto la sua guida ottimi sono stati i risultati, e per il terzo anno consecutivo la società ha chiuso con un utile, “di quasi 500mila euro” precisa Lovato.

“E’ un incarico di grosso spessore, in quanto la Git è un’azienda importante per Grado e Grado è importante per il turismo regionale” commenta ancora il neoeletto amministratore unico. “È un ruolo interessante e stimolante”. “Cominciamo a ripulire la Git”, prosegue, “cioè risistemare le tante belle cose che abbiamo e che negli anni sono state trascurate. Abbiamo cominciato l’altro anno con i campi di tennis, ora proseguiamo con l’Isola D’oro, per tornare ai fasti di una volta. L’apertura della stagione la faremo il 13 maggio” conclude, “con le frecce tricolori, cerchiamo di fare sinergia, sempre”.

“Con il nostro 10% di quota sociale possiamo affermare che la nostra linea è stata mantenuta e che i nostri desiderata sono stati accolti” sottolinea dal canto suo il sindaco di Grado, Dario Raugna. “Come ribadito in più occasioni, la figura dell’amministratore unico è la strada giusta. Non solo in funzione del contenimento delle spese con il dimezzamento del costo dell’organo di amministrazione da 79mila a 41mila euro lordi l’anno, ma soprattutto come elemento di responsabilità e chiarezza. C’è stima e apprezzamento nei confronti di Alessandro Lovato, che ha dimostrato attaccamento a Grado garantendo sempre un lavoro di tessitura nei confronti di tutti. Questo sarà per lui sicuramente un banco di prova importante, una grande responsabilità che siamo convinti porterà a termine nel modo migliore e non possiamo che augurargli buon lavoro”.

“In questi anni c’è stato un miglioramento nell’assetto aziendale”, prosegue Raugna, “ed ora andiamo verso una ulteriore efficienza per meglio rispondere alle esigenze del mercato turistico. Come soci continueremo ad operare controllo sul proseguo degli obiettivi, con particolare attenzione nei confronti della gestione del personale, in termini di formazione e incentivi, poiché se un’azienda raggiunge certi risultati bisogna riconoscere il merito anche dei dipendenti. Il passo successivo sarà quello di andare verso una concessione quarantennale in modo da garantire un piano investimenti che permetta all’azienda di riqualificarsi sul piano turistico“.

Dello stesso parere anche il vicesindaco e assessore al turismo, Matteo Polo: “Ieri mattina in Consiglio Comunale siamo stati accusati di contare poco o nulla nelle dinamiche della più grande azienda turistica a partecipazione pubblica di Grado. Io dico che non è così ed anzi per la prima volta abbiamo contato eccome“. “La GIT spa da oggi sarà retta da un amministratore unico che sostituirà il Consiglio di Amministrazione. Negli anni i CDA di GIT hanno dato prova di non essere all’altezza, poiché composti secondo la logica della spartizione politica. Inoltre il passaggio da CDA ad Amministratore unico consentirà un risparmio di circa il 50% sui compensi degli amministratori. Non cado nella tentazione di strumentalizzare questa riduzione dei compensi, dico solo che è un fatto simbolicamente importante visto che nel recente passato sono stati richiesti sacrifici ai lavoratori“. “È solo il primo piccolo passo del percorso di cambiamento di GIT, che come tutti sanno ha bisogno di maggior pianificazione ed investimenti e soprattutto di lavorare sulla soddisfazione lavorativa del proprio personale, per migliorare di conseguenza la soddisfazione dei clienti. Qualcuno dice che avremmo dovuto attendere le elezioni regionali”, conclude Polo, “io sostengo che se per una volta il Comune di Grado ha contato, dobbiamo esserne tutti felici“.