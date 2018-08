È il Friuli Venezia Giulia l’ultima regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che ha viaggiato lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. L’imbarcazione ambientalista farà tappa sabato 11 e domenica 12 agosto a Muggia (Ts), con attracco al molo Caliterna.



Il viaggio di Goletta Verde - realizzato anche grazie al sostegno di CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio (La Nuova Ecologia e rinnovabili.it sono invece media partner) - si conclude dopo 22 tappe durante le quali Legambiente ha monitorato la qualità delle acque marine, denunciato le illegalità ambientali, il marine litter e tutte le minacce ai mari e alle coste italiane.



Durante le sue tappe Goletta Verde ha incrociato le altre iniziative estive promosse da Legambiente come “Usa e getta? No Grazie”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione di Legambiente contro l’uso di materiali monouso in plastica come piatti, stoviglie, bottiglie e bicchieri, e Clean Sea Life, la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti marini che unisce subacquei, pescatori, diportisti, bagnini, bagnanti, ragazzi e tutti i cittadini nella difesa del mare attraverso la prevenzione e la pulizia di coste e fondali.



Come sempre, infine, con il servizio SOS Goletta, Legambiente ha assegnato un compito importante a cittadini e turisti, a cui ha chiesto di segnalare situazioni anomale di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma anche chiazze sospette. I tecnici del laboratorio mobile approfondiscono le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle giungere alle autorità competenti. Per inviare basta collegarsi al sito www.legambiente.it/golettaverde, oppure scrivere a sosgoletta@legambiente.it.



Il programma completo della Goletta Verde in Friuli Venezia Giulia

Sabato 11 agosto – Muggia

Ore 10.00 – Sala Millo, Piazza della Repubblica n.4

Convegno “Emergenza Mare: conoscere per agire”, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Muggia. Al centro del dibattito le emergenze legate allo stato di salute dei nostri mari, a partire dalle plastiche in mare, le specie aliene e le criticità presenti nel settore della pesca.



Intervengono:

Laura Litteri, Assessore all’Ambiente del Comune di Muggia

Katiuscia Eroe, Portavoce di Goletta Verde

Paola del Negro, Direttore della Sezione Oceanografia dell'OGS

Patricija Mozetič, Direttore della Morska biološka postaja Piran (Slovenia)

Nicola Bettoso, Biologo ARPA FVG

Valentina Bernarello, ricercatrice Ispra

Eugenia Pasanisi, ricercatrice Ispra

Modera:

Andrea Wehrenfennig, presidente di Legambiente Trieste



Ore 18.00-20.00 – Molo Caliterna

Visite a bordo di Goletta Verde e aperitivo offerto da RICREA (Consorzio Raccolta e Riciclo Imballaggi Acciao) con focus sul ciclo degli imballaggi in acciaio



Domenica 12 agosto – Muggia

Ore 11.00 – Loggia Comunale



Conferenza stampa di presentazione dei dati dei risultati del monitoraggio delle acque realizzato lungo le coste del Friuli Venezia Giulia

Intervengono:

Laura Marzi, sindaco di Muggia

Laura Litteri, assessore all'ambiente del Comune di Muggia

Luca Marchesi, direttore generale di Arpa FVG

Claudia Orlandi, Arpa FVG

Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde

Sandro Cargnelutti, presidente Legambiente Friuli Venezia Giulia