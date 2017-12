Grande festa per Nonno Natale al Città Fiera

Grande partecipazione per la quindicesima edizione dell’iniziativa benefica “Nonno Natale” rivolta a tutti i nonni friulani. Un momento di serenità fortemente sentito e voluto dal centro commerciale Città Fiera. L’appuntamento si è svolto come di rito nella giornata di Santo Stefano e dopo il grande pranzo si sono tenuti i consueti momenti dedicati al ballo e alla tradizionale lotteria di beneficenza con in palio i premi offerti dai negozianti del Centro Commerciale.



Il ricavato della lotteria 2193 euro è stato devoluto interamente all’Associazione il Focolare ONLUS che si occupa di affido di bambini in situazioni di criticità familiare.



Quest’anno l’evento ha ricevuto il patrocinio di quattro nuovi Comuni: Aiello del Friuli, Mereto di Tomba, Pagnacco e Sedegliano, oltre che il rinnovarsi dei del patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine, dei Comuni di Udine, Gorizia, Martignacco, Pavia di Udine, Pasian di Prato, Corno di Rosazzo, Flaibano, Campolongo-Tapogliano, Santa Maria la Longa, Tavagnacco, Nimis e Lestizza.



La festa di beneficenza è stata organizzata in collaborazione con le più importanti ed attive Associazioni del territorio: Auser, ANMIC, Pro Senectute, San Vincenzo de Paoli, Università della Terza Età, Sindacati Pensionati CGIL, CISL, UIL e i servizi sociali dei Comuni patrocinatori.



Hanno collaborato all’evento anche la Saf autolinee che ha reso gli spostamenti dei Nonni più agevoli mettendo a disposizione un autobus speciale per arrivare al Città Fiera e la Croce Rossa Italiana.