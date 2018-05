Una speciale area ristoro e relax per i visitatori del centro commerciale Città Fiera, completamente self-service e automatizzata: questa l’idea di Gruppo Illiria, azienda friulana di riferimento nella distribuzione automatica, che sabato ha inaugurato una nuova area break nel corridoio della galleria azzurra (ingresso sud 5 del piano terra) alla presenza della direzione del centro commerciale di Martignacco.

Il taglio del nastro è toccato al Vice Presidente del Gruppo Illiria Mario Toniutti: “La forza del Città Fiera è offrire al cliente ogni tipologia di prodotto e di servizio, ristorazione compresa: ciò che mancava era un’area dedicata alla distribuzione automatica di alto livello dove il visitatore è autonomo e libero di scegliere prodotti con i propri tempi e modalità. Le nuove tecnologie del vending ci permettono di soddisfare ogni gusto e ogni esigenza personale con prodotti di altissima qualità ideali per tutti: qui adulti, bambini e famiglie possono fare una pausa e rilassarsi in tutta comodità".

Grazie ai distributori automatici di ultima generazione con touch screen integrato installati da Illiria è possibile scegliere tra moltissime combinazioni di prodotti in modo del tutto personale e semplice. Tra le bevande calde, per esempio, i “coffee to go” che si ispirano al mood statunitense del caffe take away: per ogni bevanda si può scegliere tutto, dalla misura del contenitore all’aromatizzazione fino ai golosi sciroppi e topping. Il tappo ermetico consente di bere comodamente il proprio cappuccino mentre si cammina guardando le vetrine dei negozi.

Un occhio sempre più attento agli amanti della sana alimentazione: oltre a snacks dolci e salati, panini e tramezzini freschi, nei distributori Illiria è presente una ricca selezione di prodotti naturali, biologici, a km zero e senza glutine ed è possibile bere una vera spremuta fresca con la speciale macchina che spreme le arance sul momento.

Non solo ristoro ma anche relax multimediale: intorno all’area break Illiria, infatti, sono posizionati divanetti e sedute su cui rilassarsi mentre si ricarica il cellulare approfittando dell’apposita stazione gratuita dedicata. In più, grazie alla speciale App di Gruppo Illiria che si interfaccia direttamente con le macchine distributrici, si potranno ottenere diversi sconti e promozioni speciali sui prodotti acquistati. La stessa applicazione, utilizzabile su tutti gli smartphone, funzionerà anche nei punti ristoro del Friuli Venezia Giulia a partire da quello sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro.