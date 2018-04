Il road-show Harley-Davidson Freedom on Tour inserisce nei suoi appuntamenti attivi su tutto il territorio nazionale, quello di Udine a Città Fiera. Due giorni di evento in cui si potranno provare le nuove moto e conoscere tutti i nuovi prodotti Harley-Davidson.

A tutti gli appassionati basterà presentarsi sabato pomeriggio o tutta la giornata di domenica al desk Harley nel parcheggio di Città Fiera (fronte locale BU.CO) per prenotare un giro di prova gratuito, da effettuarsi in gruppo, accompagnati da esperti apripista.

Un week-end esclusivo dedicato al mondo Harley-Davidson, supportato dalla concessionaria di zona per il Friuli Venezia Giulia, NIK'S HARLEY-DAVIDSON, che prevede all’interno del centro commerciale anche un’area espositiva dedicata alle mitiche bicilindriche di Milwaukee.

Sabato sera, per i bikers, ma non solo, è previsto un esclusivo Harley-Davidson Party all’interno del BU.CO Burger & Cocktail, location d'eccezione che personalizzerà la serata grazie ad un menù speciale e musica dal vivo.