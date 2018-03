I Testimoni di Geova sono pronti a commemorare la morte di Cristo, improntata nel più stretto modello dei primi cristiani, che sarà osservata in Friuli da migliaia di persone. L’anniversario relativo al giorno esatto in cui morì il Figlio di Dio corrisponde quest’anno a sabato 31 marzo. La celebrazione prevede un breve discorso che illustrerà le ragioni per cui il Creatore Geova Dio mandò suo figlio sulla terra a morire per l’umanità e il passaggio tra i presenti i pane non lievitato e vino rosso, quali simboli del corpo e del sangue di Cristo.

Per la città di Pordenone l’appuntamento è fissato all’auditorium Concordia di via Interna alle 20. Come avviene a tutti gli incontri dei Testimoni di Geova, la riunione non è legata ad alcuna iniziativa promozionale o commerciale. L’ingresso è libero e non si fanno collette.