È uscita l’edizione 2019 del Guinness World Record, il famoso libro che racchiude i primati più strani e pazzeschi fatti nel mondo. Il volume stesso detiene il primato mondiale per il libro commerciale più venduto al mondo e terzo libro dopo Bibbia e Corano.

Quest’anno entrano di diritto a farne parte solo otto italiani. Oltre a Francesco Totti premiato per il numero maggiore di stagioni con reti segnate in serie A, Valentino Rossi per aver vinto più gare in Moto GP (89) e la cantante Noemi protagonista del numero maggiore di concerti tenuti in 12 ore, c'è anche un orgoglio del Friuli Venezia Giulia: il tiramisù più lungo del mondo preparato a Villesse, al Tiare Shopping, l’11 febbraio 2018.

Protagonista e organizzatore dell’evento è stato il recordman friulano Mirko Ricci che, in collaborazione con Etica del Gusto, Latterie Friulane, Forno Bonomi, Oro Caffè, Uova Pascolo, Ciemme Liquori e Partesa, ha saputo confezionare un dolce da record lungo ben 266,90 metri. Prima volta al mondo che tale record viene realizzato.

"Sono orgoglioso della gente e delle aziende che hanno collaborato con me, che hanno creduto in questo progetto e che hanno sposato lo scopo di valorizzare ancora una volta a livello mondiale questo dolce dalla paternità friulana che, tra l’altro, è il più famoso al mondo. La felicità delle famiglie che si sono ritrovate a degustare il lavoro di tante persone e i complimenti ricevuti ancora una volta per aver raggiunto questo risultato mondiale sono impagabili".

Ricordiamo, infatti, che Mirko Ricci ha organizzato già due Guinness World record a Gemona del Friuli per il tiramisù più grande del mondo (3.015 chili) e per il profiterole più grande del mondo (150 chili) rispettivamente nel 2015 e 2016.

A chi gli chiede se intende fermarsi, Ricci risponde: "Assolutamente no! Valorizzare la nostra regione, i nostri prodotti, e soprattutto la nostra gente rimane una priorità per me. Sono già a lavoro per un nuovo Guinness World Record che porterà ancora una volta il nome del Friuli Venezia Giulia nel mondo. L’unica cosa che mi sento di dire è che sicuramente non sarà un dolce, ma che allo stesso modo vi lascerà a bocca aperta...". Non ci resta quindi che aspettare.