Il Palmanova Outlet Village festeggia 10 anni di attività: un compleanno speciale, che si trasformerà in un viaggio nel mondo delle fiabe. Adulti e bambini saranno presi per mano e condotti nel magico “10 anni di Meraviglie”, concept ispirato al celebre mondo incantato. Alice, il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, lo Stregatto, la Lepre Marzolina, Il Brucaliffo e la Regina di Cuori con la sua armata di carte, sabato 12 maggio, a partire dalle 14, accoglieranno gli ospiti in occasione dei festeggiamenti per il decimo compleanno della destinazione dello shopping friulana. La piazzetta centrale, dove sarà creata una speciale scenografia a tema, sarà il fulcro delle attività di animazione. Nella piazzetta, ribattezzata “Piazza delle Meraviglie” per l’occasione, sarà possibile intrattenersi con i vari personaggi e approfittare per scattare foto ricordo e strappare anche qualche autografo. A far rivivere i personaggi di una delle favole più amate da sempre sarà una compagnia teatrale composta da sei artisti professionisti vestiti a tema (Cappellaio Matto, Stregatto, Bianconiglio, Lepre Marzolina, Brucaliffo e Fenicottero Rosa).



Ci saranno anche 6 hostess/figuranti (Armata di Carte) e 2 modelle professioniste (Alice e la Regina di Cuori). Per un giorno il Village si trasformerà in un “regno magico”, dove vivere un’esperienza da favola. I figuranti, travestiti da carte da gioco, si muoveranno all’interno dell’outlet friulano e coinvolgeranno adulti e bambini nelle varie attività di animazione. Si comincerà alle 14.00 con una speciale parata dove sfileranno tutti gli attori della fiaba e, subito dopo a seguire, alle 14.15 un grande spettacolo di giocoleria comica e rocambolesca: protagonisti il Bianconiglio e la Lepre Marzolina. Alle 15.15. invece, l’arte della magia del Cappellaio Matto incanterà i presenti. Alle 16.15 sarà la volta del Brucaliffo che coinvolgerà grandi e piccini con le sue spettacolari e gigantesche bolle di sapone e gli incredibili cerchi di fumo. Alle 17.15 esibizione di danza aerea della Stregatto, espressione di grazia e leggerezza che sorprenderà ed emozionerà i presenti con le sue evoluzioni. La compagnia di artisti e figuranti si esibirà continuativamente, nell’arco del pomeriggio, con spettacoli personalizzati e sarà a disposizione del pubblico, come detto, per selfie e video. Dalle 17.30 in poi, dopo gli spettacoli, tutti in piazza per il taglio e degustazione delle 10 torte a tema, realizzate da uno dei migliori maestri pasticcieri della nostra regione. Almeno una vetrina di ogni store, inoltre, sarà allestita con elementi appostitamente pensati per richiamare il tema e l’atmosfera della favola.



«Festeggiare dieci anni di attività è un traguardo importante – il commento del direttore, Domenico Casagrande -. Ringrazio i clienti, che ci hanno scelto in passato e che continuano a darci fiducia, e i dipendenti, che, con grande impegno e professionalità, hanno contribuito concretamento a questo successo. Sarà una giornata di festa, che desideriamo condividere con tutti i nostri clienti». La marketing manager, Giada Marangone, sottolinea che l’outlet friulano ha voluto regalare alla clientela un’esperienza di shopping unica in occasione di questo speciale anniversario. «Non a caso abbiamo scelto il tema “10 anni di Meraviglie” – le parole di Marangone -. Sono infatti ispirate alle fiabe le nostre campagne promozionali. Abbiamo iniziato con Cappuccetto Rosso, nel periodo autunno/inverno, per poi proseguire con Biancaneve, in occasione del Natale e dei saldi invernali. Ora, per la collezione primava-estate, abbiamo scelto la bellissima Pocahontas mentre per le campagne estive, tutto ovviamente rivisitato in chiave fashion e glamour, ci sarà il tema della Sirenetta. L’evento – continua la marketing manager -, uno dei principali del 2018, è stato realizzato con la collaborazione di numerose aziende friulane». Il concept creativo dell’evento è stato ideato da Pubblimarket2, agenzia udinese con oltre 30 anni di attività e un portfolio di clienti internazionali, che si è occupata anche dell’intera gestione organizzativa (selezione, gestione e coordinamento dei partner, grafica dell’allestimento, programmazione dell’intera giornata, scelta della colonna sonora).



Il concept grafico della giornata è stato curato dell’agenzia internazionale Dlv Bbdo, che cura la comunicazione integrata del Palmanova Outlet Village e degli altri 4 outlet della “Land of Fashion”. Le maxi installazioni sono state realizzate appositamente da un artigiano del carnevale muggesano e le dieci gigantesche torte , sono state preparate da un maestro pasticciere di Venzone. Infine, le due grandi sedie, posizionate dietro al tavolo lungo tre metri, collocato nella piazzetta centrale, sono della friulana Moroso, tra le aziende più affernate nel settore. Insomma, un compleanno made in Friuli Venezia Giulia, che il Palmanova Outlet Village, a dieci anni dall’inaugurazione, intende regalare a tutti coloro che hanno fatto parte, in modi diversi, di una storia lunga dieci anni.