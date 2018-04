Dopo il "6" da 130,2 milioni di euro, realizzato martedì a Caltanissetta, la fortuna ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia nell'ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell'estrazione di ieri sera un fortunato giocatore di Tarcento, ha centrato un 5 da 20.933,34 euro.

La schedina vincente è stata convalidata al punto vendita ‘Il Maggiolino’ di via Udine 30. Per il prossimo concorso il Jackpot metterà sul piatto 25 milioni di euro: in Friuli Venezia Giulia, fa sapere Agipronews, il 6 non si vede dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, vinsero oltre 53 milioni di euro.