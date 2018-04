Correva l’anno 2008 quando ha preso vita il Parco Commerciale Terminal Nord in viale Tricesimo a Udine, opera dello studio di progettazione architettonica Gregotti Associati International, uno dei più noti e attivi in oltre venti paesi in Europa, America, Africa e Medio Oriente. Realizzato a nord del centro storico, da Opit Spa – la società bergamasca proprietaria dell’area industriale dismessa – il Parco compie 10 anni e per festeggiare darà il via, sabato 21 e domenica 22 aprile, a un ricco programma assieme a tante realtà del territorio.

IL PROGRAMMA. Sabato 21 aprile. Alla classica ora dell’aperitivo, sia nella mattinata sia nel pomeriggio, sette Pro Loco che fanno parte del Consorzio Friuli Nord Est – Artegna, Avasinis, Gemona, Moggio Udinese, Venzone e Bordano - offriranno una degustazione dei piatti tipici del territorio accompagnata dai vini dei due consorzi Collio e Colli Orientali. Sarà possibile brindare al compleanno del Parco nei vari gazebo allestiti sulla promenade. Inoltre, in mattinata dalle 9 alle 13 sarà presente la sezione di Molin Nuovo dell’Afds (Associazione friulana donatori sangue), assieme a una rappresentanza di vespisti del Vespa Club e di riders della Punishers Mc Italy. Nel pomeriggio l’associazione “Nasi a terra” con Kristian Assalone animerà l’area Pet con diverse attività cinofile e un momento informativo sulla nutrizione dei cani con la dottoressa Misa Sandri.

Domenica 22 aprile. Si parte alle 10.30 con la marcia non competitiva a passo libero, che si snoderà lungo un percorso di 10 chilometri, tanti quanto sono gli anni del Parco. La marcia è organizzata in collaborazione con Decathlon che metterà a disposizione dei partecipanti anche i punti di ristoro. A fine corsa rientrando al Parco si potrà vedere all’opera una ventina di studenti dell’Istituto Stringher di Udine che inizieranno ad allestire la mega torta da 10 metri di lunghezza. Durante tutta la giornata, animata da Radio Company, sarà ancora presente l’associazione “Nasi a terra” per gli appassionati degli amici a quattro zampe. E ancora, per i più piccoli dalle 12.30 alle 19.30 i Pj Masks incontreranno i bambini nell’area food. Alle 18 taglio della torta e premiazione (simbolica) della marcia.

I NUMERI DEL PARCO. Il Parco commerciale Terminal Nord totalizza 4 milioni di visitatori all’anno sui suoi 44mila metri quadrati di superficie commerciale che, nel corso degli anni, ha visto aprire 34 attività commerciali tra negozi, ristoranti e servizi con un ampio parcheggio da 2000 posti auto. Tutte le attività hanno avuto e hanno tuttora una ricaduta positiva in termini di occupazione, impiegando circa 500 dipendenti complessivamente.