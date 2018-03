Si chiama skills obsolescence ed è uno dei principali problemi che l’economia friulana, ma non solo, sta soffrendo a valle del lungo periodo di crisi affrontato. E questo problema si manifesta in due fenomeni paralleli e solo apparentemente contradditori tra loro. Da una parte, infatti, il numero di personale da ricollocare nel sistema produttivo rimane elevato. Dall’altra, numerose aziende in fase espansiva fanno estrema difficoltà a trovare personale adeguato. In verità, sono le due facce della stessa medaglia, certamente non nuova, ma che in un periodo delicato per l’intero sistema economico e sociale regionale rischiano di penalizzare la nostra comunità e non avvantaggiarla adeguatamente nel nuovo vento positivo che spira nel mercato globale. Un’utile analisi giunge dal report annuale pubblicato dal sistema Excelsior di Unioncamere.

Dal punto di vista congiunturale – si legge nel documento - è noto che l’occupazione segua con un certo ritardo (12-24 mesi), la dinamica ciclica dell’output. Ma al di là dei profili congiunturali, esistono fenomeni strutturali che stanno alterando le caratteristiche del mercato del lavoro e che suggeriscono che vi siano fattori più profondi e complessi che agiscono. Tali fattori strutturali non sono nuovi né sconosciuti, ma sono stati esacerbati dalla grande crisi finanziaria e sono destinati a modificare radicalmente il mercato del lavoro e con esso l’intero sistema produttivo e sociale.

Tre macro fattori

Correndo il rischio di essere schematici, si possono riassumere questi fenomeni strutturali in tre grandi gruppi. Il primo è costituito dall’invecchiamento della popolazione che caratterizza da decenni le società avanzate. L’invecchiamento della popolazione agisce direttamente e indirettamente sul mercato del lavoro. In particolare, va sottolineata la questione del cambiamento delle competenze della forza lavoro indotto dal cambiamento demografico. Di fronte a una crescita rilevante dell’età media della forza lavoro, i lavoratori si trovano ad aver realizzato la propria esperienza formativa molto tempo addietro e vi è il rischio concreto che le loro competenze non siano più adeguate al rapido cambiamento del tessuto economico.

Questo problema è noto come skills obsolescence e pone un rilevante problema alla realizzazione di un efficace sistema di formazione professionale. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione influenza anche direttamente la domanda di skill, ad esempio quelle legate alla cura degli anziani e alle attività a esse correlate (case di riposo, ospedali).

L’indagine Excelsior documenta come le imprese siano coscienti di questa problematica e vi rispondano svolgendo, in misura crescente, attività di formazione continua rivolta al proprio personale. Nel 2016 la quota di imprese che ha svolto tali attività è aumentata in misura significativa rispetto agli anni precedenti, arrivando in Friuli-Venezia Giulia al 35% del totale, di gran lungo superiore rispetto alla media italiana che è stata del 27 per cento.

Il secondo fattore è legato al processo di globalizzazione e al cambiamento che esso ha introdotto nella struttura produttiva. La divisione della catena del valore (unbundling of the value chain) resa possibile dai processi di outsourcing e offshoring ha fatto sì che la produzione di singoli beni possa essere frammentata in diverse parti o processi, ognuno dei quali può essere considerato un bene a sé stante e dunque a sua volta commercializzato. In questo modo sono divenuti commerciabili anche parti del processo di produzione che precedentemente non si pensava potessero esserlo.

Il terzo fattore è probabilmente il più rilevante ed è costituito dal progresso tecnologico. Il rapido sviluppo tecnologico e l’utilizzo massiccio della Ict nel processo produttivo ha radicalmente mutato le competenze e le skill richieste ai lavoratori.

Le nuove tecnologie consentono l’automazione di un crescente numero di attività che, precedentemente, venivano svolte dalle persone. Inizialmente questi meccanismi di automazione si sono concentrati su attività routinarie, sia di carattere manuale (assemblaggio, logistica) che di altra natura (attività amministrative, attività paralegali, attività di reportistica). L’avvento dei big data, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dell’internet delle cose (IoT) ha reso sempre più concreta la possibilità di automatizzare anche attività che sembravano troppo complesse per una macchina; si pensi, ad esempio, all’impatto che la guida autonoma avrà nel settore dei trasporti, a come i social media stanno mutando la professione del giornalista o a come gli algoritmi stanno progressivamente sostituendo molte mansioni svolte dagli analisti finanziari.

Questi cambiamenti influenzano inevitabilmente anche la stessa organizzazione interna del lavoro delle imprese portando queste ultime a cambiare il cosiddetto skills-mix, privilegiando sempre più competenze trasversali e generali, quali la capacità di risolvere i problemi, la capacità comunicativa, la capacità di lavorare in autonomia.

Effetti sulle organizzazioni

Non è facile quantificare gli impatti occupazionali della rivoluzione tecnologica. Alcuni studi paventano risultati piuttosto allarmistici stimando come potenzialmente automatizzabili circa il 50% dei lavori nei prossimi 25 anni. Altri sottolineano come molti lavori non spariranno del tutto, ma semplicemente cambieranno, verranno automatizzate alcune attività e mansioni, mentre altre cambieranno. Misurando l’impatto della tecnologia sulle mansioni che caratterizzano i diversi lavori, un recente studio di McKinsey ridimensiona considerevolmente le stime precedenti e calcola come a rischio concreto di automazione solo il 15% dei lavori nei prossimi 20 anni. La tecnologia non ha solo l’effetto di distruggere posti di lavoro ma ne crea di nuovi: si pensi, ad esempio, alle nuove professioni associate all’utilizzo dei big data, alla cybersecurity o ai social media. Un recente studio del World Economic Forum ha stimato che il 65% dei bambini che frequentano attualmente la scuola primaria svolgeranno da grandi un lavoro che attualmente non esiste ancora.

Probabilmente, l’impatto principale della tecnologia non sta tanto nella distruzione o nella creazione di posti di lavoro quanto piuttosto nella trasformazione di quelli esistenti. È difficile pensare a lavori che non subiranno una trasformazione rilevante, in cui molte mansioni cambieranno diventando probabilmente più complesse e richiederanno competenze più elevate e sofisticate.