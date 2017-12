Il cenacolo rende felice l’arte

C’è stata la moda, un po’ ovunque, di aprire i Caffè Letterari e, un po’ meno, quelli Filosofici. Pochi invece hanno pensato di aprire uno spazio nell’arte che non sia solo una galleria, per fare esposizioni.

A Valvasone non c’è solo il celebre organo del Trecento e qualche palazzo importante, ma anche una viva associazione artistica denominata ‘Felice Arte’. Un esempio solenne, quindi, è questo di Valvasone. L’associazione ‘Felice Arte’, realtà culturale attiva fin dal 2000, legalmente costituita nel maggio 2008, prosegue con successo l’attività.

La sua missione culturale, inizialmente volta a creare un polo artistico di pittori e amanti dell’arte, si è poi gradualmente avviata prevalentemente verso la pittura, intesa nelle sue più svariate forme e principalmente nell’ambito del Friuli, ma allargando ben presto i suoi orizzonti alle regioni vicine. Si è indirizzata particolarmente verso l’organizzione di esposizioni di opere d’arte, pittura, scultura e incisione. Ma la cosa non si è fermata là. Oltre a fare corsi di ‘a fresco’ o affresco, ha riunito attorno a sé un cenacolo di artisti di tutte le età, in particolare amici tra loro, organizzando incontri conviviali a tavola. E questa è forse la cosa più simpatica: ci si ritova una volta al mese, dentro la trattoria del castello, assieme a nomi noti e meno noti di questo sfizioso campo. A tavola, davanti a un buon bicchiere di vino e qualche piatto della tradizione, oltre a fare sempre nuove conoscenze, ci si scambia impressioni, progetti ed esperienze.



Incontri conviviali per brindare alla passione e all’amicizia

A ogni incontro tutti partecipano a quel ricordo, mettendo mano con pennarelli a colori su un tela 50x70 che resta poi all’associazione. Qui sono passati importanti artisti, oggi molto avanti con l’età e celebri negli Anni ’50, ’60 e ’70: Cesco Magnolato (già direttore dell’Accademia di Venezia), Luigi Del Sal (uno degli artisti più innovativi di quegli anni, che ha conosciuto Picasso ed è stato nel suo studio di Parigi), Renzo Codognotto. E poi Cabai, Celant, Galussi, Doliach e molti altri, magari meno giovani, ma comunque già negli ‘anta’.



Un affresco che piace ai giovani

Dal 2008, con la collaborazione del maestro Vico Calabrò, che è anche direttore artistico, si è aperto una nuova pagina: la sezione dedicata alla ‘pittura a fresco’, ch sviluppa un percorso didattico volto alla formazione di nuovi artisti frescanti per mantenere viva quest’arte e tradizione in via di estinzione. L’associazione culturale ‘Felice Arte’ ha ritenuto opportuno organizzare questo progetto denominato ‘Conoscere l’Affresco’.

L’iniziativa si propone di incentivare l’interesse per l’affresco e farne conoscere la storia e i suoi maestri tra gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori e anche aggregare e formare i giovani che condividono gli stessi interessi. E’ sicuramente una proposta interessante data l’attenzione sin qui dimostrata dai giovani che hanno frequentato i corsi di formazione. e che si affacciano al mondo del lavoro, essendo in sintonia con le linee guida sulla formazione dettate dal Ministro dell’Istruzione.

Le esposizioni sono iniziate anni fa con Gianni Borta e proseguite con periodicità mensile con altri valenti artisti, ma nella lista troviamo anche Arrigo Poz. A guidare l’associazione è Felice Gri che si è ritagliato una attività, andando in pensione e qui è tutto: l’amico, l’organizzatore, il cerimoniere, il fotografo che a ogni cenacolo scatta fotografie che poi ci fa avere nell’incontro successivo. A dargli una mano il figlio e Antonio Pin. Questa è una famiglia allargata, che vive di amicizie e trasmette felicità e pensieri d’arte.