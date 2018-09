La lotta all’inquinamento e al riscaldamento globale si combatte ogni giorno su più fronti. Compreso quello della scelta e dell’acquisto di un’automobile, che adesso non deve esclusivamente essere alimentata a benzina.

Anzi, le auto cosiddette “ibride” e i veicoli elettrici o a metano promettono riduzione delle emissioni e risparmi per il portafoglio, anche a fronte di un investimento iniziale più cospicuo. Per esempio, il costo di un’auto elettrica è stimato in circa 4,5 euro per 100 chilometri, mentre per un veicolo a benzina è circa il doppio: 8,7 euro.



Tendenza ecologica

Secondo questa linea, la Regione F-Vg incentiva la diffusione di auto “ecologiche” attraverso un contributo per la rottamazione di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, bifuel (a benzina/metano), ibridi (benzina/elettrici) o elettrici. Il tutto per contribuire in maniera incisiva a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell’aria.

La domanda per ottenere la concessione del contributo va presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza, a partire dal 18 settembre e fino al 30 aprile 2019.

Il veicolo, invece, deve essere acquistato tra il 12 aprile e il 31 dicembre. Per beneficiare del contributo, è necessario che i richiedenti risiedano sul territorio del Friuli - Venezia Giulia e appartengano a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 85.000 euro annui.



Le regole

L’automobile acquistata deve essere nuova di fabbrica e di prima immatricolazione, appartenere alla categoria M1 (quella dei veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed essere un veicolo elettrico o un veicolo con alimentazione a benzina/metano avente cilindrata non superiore a 2.000 cc o un veicolo ibrido (con alimentazione a benzina/energia elettrica) avente cilindrata non superiore a 2.000 cc.

Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l’acquisto di uno dei veicoli previsti dal regolamento varia a seconda dell’automezzo che si acquista.

È pari a 3.000 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano; a 4.000 euro per l’acquisto di veicoli ibridi (con alimentazione a benzina/energia elettrica) e arriva a 5.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici.

Le risorse che la Regione mette complessivamente a disposizione per favorire la sostituzione delle vecchie auto ammontano a 1.512.000 euro. I contributi sono cumulabili, nel limite del 100% della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo ecologico nuovo, con altri incentivi ottenuti a copertura della medesima spesa. Quest’iniziativa è un esempio dell’attuazione del piano energetico regionale approvato nel 2015 del quale la mobilità sostenibile è una colonna portante. Inoltre, questa misura si aggiunge allo stanziamento di 200mila euro per la realizzazione di stazioni di rifornimento a metano, e al progetto europeo per la promozione della mobilità elettrica nella pubblica amministrazione di cui il Friuli Venezia Giulia è beneficiario.

Tutte le necessarie informazioni per la presentazione della domanda e l’apposita modulistica sono reperibili alla pagina internet di ciascuna Camera di Commercio.