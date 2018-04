La scienza è a portata di bambino domenica 8 aprile, all'Immaginario Scientifico di Pordenone: alle ore 15.00 per i piccoli “Scienziati della domenica” fra 5 e 10 anni c'è il laboratorio “Elasto-labirinto magnetico”, alla scoperta del potere del magnetismo. Le prenotazioni si effettuano tramite form online su www.immaginarioscientifico.it

Nel museo dove la scienza si può toccare, in questa occasione la scienza si può anche costruire: semplici materiali, facilmente reperibili anche a casa, serviranno per costruire labirinti sempre diversi, grazie ai quali sarà possibile anche parlare del funzionamento del magnetismo. Dopo il laboratorio i bambini porteranno a casa la loro creazione, per continuare a esplorare le leggi della natura.

Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a bambino, che include l’ingresso al museo. Le iscrizioni si effettuano tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it (pagina “Attività del mese al science centre di Pordenone”).

Inoltre, domenica all'Immaginario Scientifico, dalle 10.00 alle 18.00, i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza, sperimentando liberamente sui diversi “exhibit hands-on”, come gli specchi, i giochi di luci, ombre, forme e colori. Si potranno poi ammirare le splendide immagini di scienza sugli schermi dello spazio Kaleido, mentre ogni ora (a partire dalle 15.00) sono disponibili visite guidata ai pianeti e alle costellazioni visibili nel cielo di aprile, all'interno della cupola del planetario.

Maggiori informazioni: 0434542455, www.immaginarioscientifico.it