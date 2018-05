Che cosa dobbiamo aspettarci da un futuro popolato da robot, algoritmi e sensori che – affidando ad anonimi automatismi la maggior parte dei problemi – rischiano di controllare la nostra vita e il nostro lavoro? I tecno-pessimisti si aspettano da questo scenario una sostituzione massiccia dei posti di lavoro con macchine e dispositivi digitali, condannandoci ad un destino di disoccupazione tecnologica. I tecno-ottimisti, al contrario, credono ancora nella marcia trionfale della rivoluzione digitale in corso, capace di superare ogni ostacolo e di rimediare – con la sua potenza produttiva – ad ogni inconveniente.



Il ciclo di incontri del progetto DAI! Digital Awareness Improvement - Conversazioni sulla Trasformazione Digitale ha l’obiettivo di approfondire i più importanti temi connessi ai driver tecnologici relativi alla trasformazione digitale: dai big data all’intelligenza artificiale, dall’internet delle cose ai social media, anche dal punto di vista degli aspetti culturali, valoriali e relazionali.



In particolare, nell’incontro “Uomini 4.0 – La sfida della consapevolezza nella trasformazione digitale”, in programma a Milano domani, giovedì 10 maggio, dalle 10.30 alle 13 presso la sede del Centro di formazione del terziario (Cfmt), si parlerà di rivoluzione digitale: un viaggio che apre nuove possibilità riscoprendo le capacità simboliche, artistiche e professionali di persone che fanno leva sulla propria creatività distintiva e sulla collaborazione diretta, interattiva, con gli altri.



Con il rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni, e il direttore del T-Lab Cfmt e docente presso la Venice International University, Enzo Rullani, si rifletterà su ciò che ci riserva l’immediato futuro. De Toni e Rullani, in particolare, presenteranno il libro UOMINI 4.0 : Creare valore esplorando la complessità edito da Franco Angeli. Il volume è pubblicato in open access, liberamente scaricabile dalla piattaforma FrancoAngeli Open Access. Degli undici casi studio affrontati nel volume, tre sono aziende del Friuli Venezia Giulia, ovvero beanTech, Idealservice e Danieli Automation. Autori e curatori del volume sono, con gli stessi De Toni e Rullani: Alberto De Zan, laureato in Ingegneria Gestionale, dottorando di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine; Elisabetta Ocello dottoranda di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine; Elena Pessot, Ingegnere dell’Informazione, laureata in Ingegneria Gestionale e Dottore di Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione presso l’Università di Udine; Nadia Preghenella, laureata in Ingegneria Gestionale, assegnista di ricerca presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine.



Fabiano Benedetti, CEO di beanTech, Roberto Villa, Managerof Human Centric practice and Research ecosystem di IBM Italia; Damaso Zanardo,CEO di Zanardo condivideranno con il pubblico le loro best practice. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gigi Beltrame.