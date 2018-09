Il Palmanova Outlet Village porta i suoi visitatori in vacanza con Eden Viaggi. Il prossimo 15 settembre partirà un concorso che vede partner le cinque destinazioni dello shopping (Palmanova Outlet Village, Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia e Valdichiana, che assieme accolgono oltre 17 milioni di visitatori ogni anno), Eden Viaggi, il tour operator leader, dal 1983, delle vacanze organizzate e Viva Wyndham Resort. La meta protagonista del contest è la Repubblica Dominicana, che sta diversificando e qualificando l’offerta turistica con nuovi itinerari e ottenendo molti riconoscimenti internazionali.



Recente è l’inserimento della notissima Playa Bávaro tra le 25 migliori spiagge del pianeta all’interno della Travellers' Choice 2018 di Tripadvisor, la classifica elaborata annualmente dal portale di recensioni in base alle opinioni di viaggiatori di tutto il mondo. “In vacanza con Land of Fashion! Scopri come vincere un viaggio all inclusive firmato Eden Viaggi in Repubblica Dominicana” è il claim che invita la clientela del Palmanova Outlet Village e degli altri Outlet del Gruppo a partecipare al contest, tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2018. Per partecipare all’iniziativa è necessario possedere la Village Card (è possibile richiederla gratuitamente online o presso l’Infopoint del Village), valida in tutti e cinque gli outlet del gruppo, ed effettuare un acquisto di 30 euro o superiori (in un unico scontrino) in uno dei punti vendita dei village Land of Fashion.



Tutti i clienti possessori della Village Card, la carta fedeltà cross-outlet, hanno la possibilità di vincere uno dei cinque viaggi in palio, che avranno come destinazione il Viva Wyndham Dominicus - Club Viva Dominicus Beach. Il resort è stato il primo sorto nell’area di Bayahibe ed è l’unico che si sviluppa parallelamente al Mar dei Caraibi, affacciato su una spiaggia Bandiera Blu. Si tratta di una struttura ideale per i giovani, così come per le famiglie. Il villaggio turistico offre quattro piscine, dieci ristoranti, diversi punti-bar e anche la discoteca interna. Con questo villaggio è cominciata la lunga carriera della formula “tutto incluso” della catena alberghiera dominicana.



«Abbiamo deciso di regalare ai nostri visitatori – afferma la responsabile marketing, Giada Marangone – un soggiorno da sogno in una località tra le più esclusive e rinomate al mondo. E’ davvero motivo di grande soddisfazione il fatto che il tour operator Eden Viaggi abbia scelto, in esclusiva per il 2018, come partner per questo concorso il Gruppo Land of Fashion. Lo consideriamo un ulteriore passo avanti nell’ottica di offrire ai nostri clienti sempre il meglio». L’estrazione finale avverrà entro il 31 ottobre 2018. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.landoffashion.it.