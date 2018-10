E’ iniziata la missione dell’Ente Friuli nel Mondo in Australia. Ieri, il presidente Adriano Luci ha incontrato il console italiano David Balloni. Al tavolo, erano presenti anche il segretario generale Frank Paolini, il presidente del Fogolar Furlan di Perth, Zeno Bolzicco, e il nostro collega Daniele Micheluz, vicedirettore di Telefriuli. Il console Balloni ha dato qualche numero della presenza di friulani nella terra dei canguri. Gli iscritti Aire del Fvg sono 500, dei quali 290 nati in Friuli Venezia Giulia. Ma i numeri dei residenti di discendenza friulana sono decisamente più consistenti: sono 120mila gli italiani e, in particolare i nostri corregionali, godono di un’ottima reputazione grazie al loro lavoro. La delegazione ha poi fatto visita nella sede della Camera di Commercio Italiana di Perth con il presidente Paolo Amaranti.

Il tour, dopo Perth, farà tappa a Canberra e Adelaide. Tre sodalizi storici di una grande rete che conta più di 2.000 soci. Durante la permanenza del presidente si terranno le celebrazioni per il 60° anniversario del Fogolâr Furlan di Adelaide che ha programmato iniziative culturali focalizzate sull’emigrazione friulana nel Sud Australia spalmate su più giornate e finanziate dalla Regione - Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero.