Inaugurata la passerella del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari, è ora necessario darle un nome. A farsi portavoce di questa proposta è Marco Barone, blogger e attivista ronchese, già noto ai più per la sua battaglia contro la manifestazione che, annualmente, ricorda la partenza dei legionari di D’Annunzio da Ronchi. Che lo aveva portato, anche, a scrivere una lettera all’ambasciatore croato in Italia. Stavolta Barone torna a farsi sentire, ma per una proposta che esula dalla politica ed entra direttamente nella storia del territorio bisiaco.

“A Ronchi si è sempre parlato del suo storico ponte romano, tanto si è fantasticato, poco o nulla è rimasto oltre a ciò che la memoria ha tramandato nel corso dei secoli. Ma ora Ronchi ha il suo nuovo ponte e forse ne diventerà se non il simbolo sicuramente uno dei simboli che identificherà Ronchi ed il Trieste Airport. Un ponte dove si respira aria di internazionalità dove sembra di essere al centro di una metropoli internazionale, ma sei tra il Carso, l'Adriatico e l'Isonzo e il Timavo, in Bisiacaria, tra il Friuli e Trieste, tra le Alpi ed il golfo di Trieste, un ponte che scivola verso l'Est Europa senza mai slegarsi dall'Ovest. Un ponte lungo 425 metri, 425 metri di storia, come sarà questa storia lo scopriremo tutti noi vivendola, giorno dopo giorno. Una scommessa che non si può permettere di perdere il territorio perché sarebbe un disastro per tutti”.

Barone non la vuole chiamare passerella, “perché tale definizione rischia di sminuirne la effettiva consistenza e potenzialità di quella importante struttura”, ma si tratta piuttosto di “un vero ponte che unisce due mondi apparentemente distanti, strada ferrata e via aerea, ma complementari tra di loro, un ponte che nel bene o nel male segnerà la storia di questo territorio. Celeste come il cielo e bianco come le nuvole, questi i colori che connotano il suo corpo, un ponte che esteticamente ha poco da invidiare alle opere spesso sopravvalutate dei noti ‘archistar’. Un ponte che potrà prestarsi non solo al passaggio transitorio dei viaggiatori, ma anche per accogliere esposizioni, temporanee, attività variegate, collegandosi non solo idealmente ma anche sostanzialmente con la sala espositiva dell'aeroporto Furio Lauri”.

E se Barone lancia anche una provocazione, vale a dire il cambio d’intitolazione allo stesso aeroporto dall’attuale Savorgnan di Brazzà, che fu “colonialista operando per l’interesse francese”, propone anche una di quelle idee che possono essere tranquillamente condivise da ogni parte politica. Cioè conferire “un nome al nuovo ‘ponte’ di Ronchi-Trieste Airport”. Un nome “che sia espressione dell’essere cittadino del e nel mondo a partire dal nostro territorio”, conclude Barone.