Tutto è pronto per il dodicesimo raduno nazionale “Città di Udine”. Il meteo annuncia bel tempo e quindi domenica 22 aprile il centro di Udine sarà certamente invaso da centinaia di Vespa provenienti da ogni parte della Penisola oltre che da Austria, Slovenia, Croazia e Svizzera. Il Vespa Club Udine conta di poter superare quota 400 iscritti. Due le novità dell’edizione 2018: la location scelta per la partenza, che non sarà più via Mercatovecchio ma via Aquileia, e la collaborazione con Birra Dormisch. Oltre a questo, da segnalare l’accordo con la sezione di Molin Nuovo dell’Afds che prevede la partecipazione, sabato 21 aprile, alla festa per i 10 anni del Terminal Nord.

IL PROGRAMMA DEL RADUNO

Il programma della giornata prevede il ritrovo in via Aquileia alle 8.30. Dopo l’iscrizione e la consegna dei gadget, alle 10.30 ci sarà la partenza per il giro turistico verso l’azienda ‘La Roncaia’ di Nimis, dove è previsto il ristoro. Il gruppo di vespisti proseguirà poi per Venzone, dov’è in programma il Vespa Party nella piazza del municipio (sarà svelato anche il nuovo gelato al gusto Vespa). «Abbiamo voluto far conoscere a chi parteciperà al nostro raduno uno dei luoghi simbolo del Friuli – dichiara il presidente del Vespa Club Udine, Fabio Ieronutti – ed è per questo che la scelta, quest’anno, è caduta su Venzone. Un omaggio alla cittadina medioevale nominato come ‘Borgo dei Borghi 2017». Confermata, anche per questa edizione del raduno, la collaborazione con il Comune di Udine, con l’assessore Alessandro Venanzi che sarà presente all’avvio della manifestazione, in via Aquileia, e con l’Enaip, che ha curato la realizzazione della locandina del raduno.

LA PARTNERSHIP CON DORMISCH

L’idea di riunire il marchio Dormisch con quello del Vespa Club Udine è nata sul finire del 2017. Dando un’occhiata a vecchie foto degli anni ’60 emerse dall’archivio di Sergio Dri, presidente del club di Udine quasi sesant’anni fa, lo sguardo è caduto sulla fascia dell’epoca, con il nome Dormisch che faceva bella mostra di sé sotto il nome del Vespa Club Udine. Per una fortunata coincidenza, proprio alla fine del 2017 la Birra Dormisch è tornata a Udine e nel Friuli, il territorio che l’ha vista nascere nel 1881.

Prodotta esclusivamente con malto d’orzo 100% friulano, grazie ad una rete di circa 80 aziende agricole del territorio, Dormisch torna quindi a legare il suo nome a una storica realtà friulana come il Vespa Club Udine.

«E così è stata accolta la nostra proposta di rifare le fasce del club con il marchio Dormisch, dando un tocco di modernità alla veste grafica – spiega ancora Ieronutti –. Siamo partiti dal passato calando nel presente questo rapporto tra il nostro Vespa Club e la birra che ha accompagnato la vita di migliaia di friulani nel secolo scorso».

LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

L’edizione 2018 del raduno è stato presentata lunedì mattina dal presidente del Club Ieronutti e dall’assessore comunale al Turismo Alessandro Venanzi. Se il primo ci ha tenuto a ringraziare tutte i soci per la collaborazione, gli sponsor per l’appoggio e i Comuni di Udine e Venzione per il patrocinio oltre che per la disponibilità, il secondo ha posto l’accento sulla valenza turistica dell’evento. «Partire da Udine – chiarisce – dà lustro alla nostra cittadina e quindi non può che farci piacere. Un plauso ai componenti del Club per il lavoro svolto, che sottrae tempo alla famiglia per arricchire la comunità locale».

LA GIORNATA DI SABATO 21

Il raduno nazionale sarà l’evento clou dell’anno per il Vespa Club Udine, con le mitiche Vespa (ci saranno modelli unici e ricercati appartenenti alle diverse epoche che hanno scandito la storia d’Italia dagli anni Cinquanta in poi) che si faranno ammirare durante il giro turistico attraverso il Friuli. Una cinquantina le persone impegnate nell’organizzazione. Sabato 21, per tutti gli interessati, ci sarà una piccola anteprima nell’ambito dei festeggiamenti del parco commerciale Terminal Nord, con il Vespa Club Udine che sarà presente insieme alla sezione dei donatori di sangue di Molin Nuovo per promuovere la propria attività e sensibilizzare tutti sull’importanza della donazione di sangue. Per informazioni sul raduno 3355352303 o 3483731430.