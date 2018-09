Si è svolto nel weekend del 15 e 16 settembre, al Parco del Cormor di Udine, il Terranova day 2018 evento al quale hanno partecipato 22 cani razza Terranova provenienti da più parti d'Italia e del Friuli Venezia Giulia. Una due giornate dedicata al mondo cinofilo e sopratutto incentrata sulla razza del cane Terranova, organizzata da Luciana Spangaro, amministratore del gruppo Facebook i Terranova del Nord.



Una scorribanda di Terranova e dei loro proprietari che hanno condiviso momenti gioiosi con i loro amici a quattro zampe. La due giorni ha ospitato anche un meeting, il primo in Friuli, per discutere della tutela della razza al quale hanno partecipato due relatori.



L'allevatore Sergio Remedi e il veterinario friulano Adriano Monino della clinica Animal care di Martignacco, che hanno descritto sia il modo di allevare sia le patologie di cui soffrono i molossi. Sul posto anche l'ambulanza veterinaria di Pordenone i cui operatori hanno descritto il tipo di intervento cui sono delegati e le varie casistiche. Non sono mancati i momenti di relax e di gioco con la partecipazione del gruppo cinofilo Gem Dog e l'esibizione dei cani da ricerca in superficie.

Un successo per la prima edizione dell'evento che già pensa all'edizione 2019.