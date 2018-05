Partirà dal Veneto e precisamente da San Fior (Tv) il 10 maggio alle 18, nella Sala polifunzionale comunale in piazza Marconi 2, il ciclo delle Assemblee separate ordinarie rivolte ai 1255 tra soci e socie della Cooperativa sociale Itaca (1890 i lavoratori complessivi, secondo i dati aggiornati al 31-12-2017). Il tour, che toccherà tutti i territori in cui Itaca è impegnata con i propri servizi, comprenderà 6 Assemblee territoriali che si terranno sempre alle 18, oltre a San Fior, l’11 maggio a Rivignano Teor (Ud) all’Auditorium comunale in via Aldo Moro 1, il 15 maggio a Gemona del Friuli (Ud) al Centro parrocchiale Campolessi in via San Marco 2, il 16 maggio alla Comunità Nove all’interno del Parco Sant’Osvaldo di Udine in via Pozzuolo 330, il 17 maggio a Pordenone alla Galleria d’arte moderna e contemporanea Armando Pizzinato (all’interno del Parco Galvani) in viale Dante 33 e, infine, a Monfalcone (Go) il 18 maggio nella Sala meeting Marina Lepanto in via Consiglio d’Europa 38. Le Assemblee separate nomineranno le delegate e i delegati che il 30 maggio alle 16.30 si ritroveranno a Cordenons (Pn) nel Centro culturale Aldo Moro in via Traversagna 4 per partecipare all’Assemblea generale ordinaria. All’ordine del giorno di tutti gli appuntamenti assembleari l’approvazione del Bilancio economico 2017, del Bilancio sociale 2017 e della relazione del Collegio sindacale, il regolamento per l’erogazione del ristorno e l’erogazione stessa. Tutti i dettagli sulle singole Assemblee sul sito della Cooperativa Itaca www.itaca.coopsoc.it