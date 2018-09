Il Palmanova Outlet Village e il Comune di Palmanova assieme per migliorare l’offerta turistica del territorio. Le due realtà lavoreranno assieme per offrire nuove opportunità di sviluppo turistico e commerciale alla Bassa friulana.

Proprio di fronte alla nuova area giochi del Palmanova Outlet Village, recentemente inaugurata, saranno posizionati alcuni vinili con contenuti inerenti la promozione della città stellata. Le foto raffigureranno i punti di forza di Palmanova.

Tutti i clienti dell’outlet friulano avranno un’occasione in più per focalizzare la loro attenzione sulla città patrimonio Unesco. Il materiale promozionale relativo alla città stellata e alle varie iniziative turistiche e culturali, inoltre, saranno pubblicizzati presso l’Infopoint dell’outlet, sul sito internet e sulla pagina facebook del Palmanova Outlet Village, tramite spot radio trasmesso in filodiffusione all’interno del Village e anche durante la Barcolana, uno degli appuntamenti sicuramente più attesi in regione.

Il Palmanova Outlet Village, anche quest’anno, sarà presente alla 50esima edizione della Barcolana, la storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Una festa che coinvolte a 360 gradi non soltanto la città di Trieste ma l’intera regione e richiama pubblico dall’intera Alpe Adria. Lo stand del Village sarà collocato al Villagio Barcolana. Oltre a ricevere informazioni su convenzioni, servizi, attività e brand presenti all’outlet, sarà distribuito anche il materiale promozionale inerente Palmanova.

"Negli ultimi mesi sono state siglate numerose e prestigiose partnership a livello turistico con realtà nazionali e internazionali (ad esempio, Eden Viaggi, Cathay Pacific, Musement, Best Western, Gardaland, KinderHotels, solo per citarne alcuni) e con attori socio-economici della regione Friuli Venezia Giulia (terme di Bibione, Castello di Spessa, Grotte di Villanova, Grotta Gigante di Trieste)", commenta Giada Marangone, marketing manager del Village. "L’obiettivo è rafforzare le sinergie con il territorio al fine di migliorare ed estendere l’offerta turistica regionale. Quello con il Comune di Palmanova è un accordo importante, che ci sta molto a cuore, a valenza turistica. Un modo per far conoscere e valorizzare una meravigliosa realtà della nostra regione, unica ed eccezionale dal punto di vista culturale ma non solo. Per quanto riguarda il Palmanova Outlet Village abbiamo l’opportunità di completare la nostra attrattività puntando sulla vicinanza di una città patrimonio mondiale dell’Unesco, sicuramente un motivo di orgoglio e un’occasione concreta di crescita".

Il direttore, Domenico Casagrande, aggiunge che "ancora una volta il Palmanova Outlet Village punta sullo scambio tra realtà diverse che possono collaborare, il tutto in sinergia con le eccellenze del territorio regionale. Il Palmanova Outlet è, di fatto, una destinazione turistica ed esperienziale che attrae ogni anno due milioni e mezzo di visitatori italiani ed esteri (sloveni, croati, austriaci, tedeschi, serbi, polacchi). Poter far convogliare sul territorio friulano la nostra clientela è per noi una mission e un importante impegno che intendiamo portare avanti con determinazione".

Soddisfatto il primo cittadino di Palmanova, Francesco Martines. "La Città di Palmanova e il Palmanova Outlet Village – le parole del sindaco - devono saper cogliere le opportunità che possono nascere dalla reciproca collaborazione, cosi come previsto nel protocollo d’intesa già sottoscritto. Presentare la città stellata e le più qualificanti iniziative che in essa vengono organizzate (Rievocazione storica, Fiera di Santa Giustina, stagioni teatrali e musicali, Pasquetta sui bastioni) ai milioni di persone che, ogni anno, visitano il centro è una possibilità che vogliamo sfruttare, proponendo il meglio che Palmanova può offrire dal punto di vista turistico. Dall’altra parte, il Village può completare la sua attrattività offrendo anche la vicinanza di una Fortezza patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Assieme possiamo crescere molto, convogliando i flussi turistici e dando un’offerta d’intrattenimento con pochi eguali in Italia".

Proprio per dare immediata e fattiva concretezza al protocollo d’intesa, all’infopoint del Palmanova Outlet saranno venduti a un prezzo agevolato (oltre il 50% sull’acquisto di un biglietto intero) i coupon promozionali del Luna Park Santa Giustina di Palmanova. Inoltre, si sta già pensando di mettere in campo nuove iniziative congiunte (pacchetti turistici congiunti, mostre) finalizzate a potenziare l’offerta culturale e turistica regionale.