L'associazione friulana La Fara, con sede a Tricesimo, si prepara a sbarcare nelle aule dell’Università di Udine. Il gruppo, da anni attivo nella divulgazione di un ricco periodo storico, quello dell'arrivo dei Longobardi in Friuli e in Italia, terrà una lezione sulla ricostruzione e la rievocazione storica dentro i musei. L’appuntamento è per lunedì 9 aprile alle 14.45 nell’Aula 3 di palazzo di Toppo Wassermann (in via Gemona a Udine), quando alcuni membri dell'associazione, assieme ad Angela Borzacconi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, parleranno di metodi e tecniche per l'audience development, l'engagement e la mediazione culturale nei musei.

“Saremo ospiti del dottor Valentino Nizzo, docente del corso di Museologia: storia e tipologia degli spazi espositivi, da sempre sensibile al tema della valorizzazione e fruizione del patrimonio museale anche attraverso il reenactment”, spiega Gabriele Zorzi, presidente de La Fara. “La lezione è rivolta agli studenti del corso, ma è aperta a tutti gli interessati. E' un traguardo non da poco per un’associazione no-profit come la nostra, senza velleità di spettacolarizzazione e spesso tacciata di eccessiva rigidità nell'aderenza ai riscontri storico-archeologici”.

“La lezione fa parte del nuovo corso dell'associazione, iniziato lo scorso anno con la partecipazione, in veste di relatori, ad alcuni seminari all'Università di Siena, coordinati dal professor Marco Valenti, docente di Archeologia Medievale. Questo nuovo corso affiancherà ai consueti eventi del gruppo - quali Anno Domini 568 (sesta edizione, 2 e 3 giugno nelle sale del Man di Cividale), Itinerari Storici Longobardi (percorsi a piedi in abito longobardo, sulle strade storiche del Friuli) e la partecipazione a numerosi eventi in tutta Europa - anche la realizzazione di conferenze in ambito universitario e la stesura di articoli per testi specialistici sulla ricostruzione storica di qualità, quale facilitatore comunicativo del dato archeologico”, spiega ancora Zorzi.

“Pur avendo membri sparsi anche fuori regione (a Firenze, Verona e Chieti), il cuore de La Fara resta tra Tricesimo (sede legale e dei laboratori) e Cividale, al Museo Archeologico Nazionale, con il quale abbiamo stipulato, primi in Italia per l'alto medioevo, un accordo ufficiale di collaborazione”, conclude il presidente.