E’ un periodo decisamente intenso per la Società filarmonica di Turriaco che, nel fine settimana appena concluso, è stata protagonista di una trasferta a Venaria Reale, in Piemonte, in occasione del II Festival delle Bande.

L'invito alla Società filarmonica era giunto ormai diversi mesi fa e, proprio per l’importante impegno, il sodalizio turriachese guidato dal presidente Andrea Baldo e diretto dal Maestro Fulvio Dose, ha preparato un concerto ad hoc, vario, ma armonioso e accattivante: i musicisti hanno spaziato da musiche legate a colonne sonore a brani tipicamente mitteleuropei fluttuando attraverso una musica che evocava le melodie del centro America per rientrare in Europa con un tributo a Amy Winehouse e giungere, infine, a Giuseppe Verdi, con due pezzi tratti dalla sua opera ‘la Traviata’.

Il concerto, sabato 30 giugno, è stato ospitato dal Cortile del Centro del Restauro, accanto a Villa Reale, mentre la sfilata della domenica si è svolta tra le vie principali della cittadina reale con concentramento finale nella storica piazza Annunziata. Oltre al sodalizio bisiaco erano presenti la Società Filarmonica Città di Chivasso, la Fanfara Bersaglieri di Settimo Torinese e il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale. Due giorni intensi, dunque, che seguono, per altro, a un altro momento ricco di emozioni, poiché la Società filarmonica è anche reduce del recente debutto avente per protagonista l'opera lirica più rappresentata al mondo: la Traviata di Giuseppe Verdi. Si tratta di un progetto che ha impegnato molto la Società filarmonica in questi ultimi mesi.