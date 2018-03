Grande attesa e fermento per la seconda Staffetta delle Lingue Minoritarie in programma il 7 e l’8 aprile prossimo con partenza da Aquileia ed arrivo a Valvasone Arzene: la manifestazione sportiva, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Arlef – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana e coordinata dalla Maratonina Udinese, si snoderà per due giorni sulle strade del Friuli storico su un percorso di ben 118 chilometri, attraversando 20 comuni e coinvolgendo oltre 120 podisti delle società del territorio.

La partenza è prevista alle 8 di sabato 7 aprile dalla Basilica di Aquileia (piazza Capitolo) e attraverserà nella prima giornata i comuni di Fiumicello, Ruda, Campolongo, Aiello, Visco, Palmanova, Gonars, Castions di Strada, Talmassons, Bertiolo, Codroipo, arrivando a Varmo nel pomeriggio. La mattina dell’8 aprile partenza da Varmo alle 8.30 e arrivo a Valvasone Arzene intorno alle 16 in piazza Castello a chiusura della Fieste de Patrie.

Staffetta delle Lingue Minoritarie

La Staffetta vuole simbolicamente sottolineare l’importanza delle diverse identità linguistiche presenti nella Patrie dal Friûl, coinvolgendo atleti friulanofoni, slovenofoni e germanofoni di numerose società sportive, agonistiche e non agonistiche, che porteranno come testimone il testo della Bolla Imperiale. Proprio l’arrivo dell’ultimo tedoforo a Valvasone Arzene e la consegna della bolla al sindaco Markus Maurmair segneranno la chiusura della Fieste de Patrie. Lo slogan della manifestazione è “La nestre Patrie, lis nestris lenghis-Naša Domovina, naši jeziki-Unsere Heimat, unsere Sprachen-La nostra Patria, le nostre lingue-Our Homeland, our languages”.