Nella magica e suggestiva atmosfera del lago di Barcis (Pn), Michelle Masullo di Campolonghetto di Bagnaria Arsa (Ud) si è aggiudicata la fascia di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, conquistando così l’accesso alle prefinali nazionali di “Miss Italia 2018”.

Michelle, diciotto anni, ha appena terminato il liceo scientifico e frequenterà l’università nella facoltà di economia, ha l’hobby dello shopping e la passione della danza latino-americana e standard.

Ha dichiarato di partecipare a “Miss Italia” perché “è un concorso serio che aiuta le ragazze meritevoli e talentuose come si può vedere dalle tante concorrenti che negli anni hanno intrapreso una carriera grazie al concorso; un esempio? Martina Colombari”!

La finale sul Lungolago di Barcis, presentata da Michele Cupitò, è stata organizzata dal Comune, dalla Pro Barcis in collaborazione con l’agenzia “modashow.it”, esclusivista regionale del concorso.

L’attenzione ora si sposta al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro (Ud), dove, mercoledì 22 agosto si eleggeranno “Miss Friuli Venezia Giulia” e “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”; per iscriversi al concorso: www.missitalia.it